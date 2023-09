Prix Nobilis : l'excellence des réalisations en habitation récompensée

Vous vous demandez à quoi pourrait ressembler votre demeure de rêve ? Si la maison idéale est différente pour chacun, cette vision peut toutefois se concrétiser grâce à l’expertise de talentueux entrepreneurs en habitation.

C’est pourquoi nous vous invitons à faire le plein d’inspiration en consultant les réalisations des lauréats des Prix Nobilis 2023, qui se sont distingués dans l’industrie de l’habitation grâce à la qualité de leur projet.

Sans plus tarder, découvrez les 18 réalisations qui ont été récompensées par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec.

1. Cuisine [35 000 $ et moins] – Simard Cuisine et Salle de bains

Crédit : Simard Cuisine et Salle de bains

L’équipe a fait preuve d’ingéniosité en composant avec l’espace restreint d’une maison ancestrale. Il en résulte une cuisine qui allie à la fois charme ancestral et modernité.

2. Cuisine [plus de 35 000 $ à 60 000 $] – Rochon Cuisines et Salles de Bains

Crédit : Rochon Cuisines et Salles de bain

La configuration remarquable de cette demeure ainsi que son cadre très lumineux témoignent d’un souci du travail bien fait. Cette cuisine concilie admirablement douceur et finesse.

3. Cuisine [plus de 60 000 $] – Simard Cuisine et Salle de bains

Crédit : Simard Cuisine et Salle de bains

Ce projet a été créé sur mesure pour répondre aux besoins des résidents. Cette cuisine remarquable exploite une très grande superficie à l’espace généreux et fluide.

4. Bâtiment multifamilial [moins de 12 unités] – OÏKOS Construction

Crédit : OÏKOS Construction

En plus d’être doté d’une belle fenestration, ce bâtiment possède des détails architecturaux qui se sont adaptés à la trame rurale du quartier, avec des lignes fluides qui lui confèrent une esthétique moderne.

5. Bâtiment multifamilial [12 unités et plus] – Synchro immobilier

Crédit : Synchro immobilier

Synchro immobilier a réussi avec brio l’intégration de ce projet de 63 unités, en collaboration avec l’architecte Yvan Blouin et les groupes d’ingénierie SID et CBTEC. La fenestration offre une luminosité abondante et des vues splendides sur les environs.

6. Commercial – Sira Construction

Crédit : Sira Construction

En collaboration avec Étienne Bernier Architecture, d’anciens bureaux ont été complètement été transformés en clinique vétérinaire. L’adaptation par fonction est une caractéristique clé de ce projet, avec l’implantation de la plomberie et de l’équipement à usage médical.

7. Unité d’habitation neuve jumelée ou en rangée – De Vallières construction

Crédit : De Vallières construction

Le projet démontre un remarquable savoir-faire, par sa conception qui témoigne de la réflexion accordée aux considérations pratiques, sans pour autant négliger l’esthétisme.

8. Rénovation intérieure – Mobili cuisine et salle de bains

Crédit : Mobili cuisine et salle de bain

Cette réalisation de Mobili cuisine et salle de bains s’est faite main dans la main avec Cyr Cathcart, qui a assuré le design de cette demeure. L’espace à aire ouverte a été aménagé avec sophistication et raffinement.

9. Rénovation et/ou agrandissement résidentiel [200 000 $ et moins] – L’Atelier Avant-Garde

Crédit : L’Atelier Avant-Garde

Ce projet de rénovation est signé L’Atelier Avant-Garde, selon un concept de la designer Sophie Hébert. L’aire ouverte a été conçue pour répondre aux besoins des occupants et leur offrir un espace fonctionnel.

10. Rénovation et/ou agrandissement résidentiel [plus de 200 000 $ à 350 000 $] – Manero Construction

Crédit : Manero Construction

L’agrandissement de cette résidence a été un défi de taille pour Manero Construction et Berthiaume Design, qui ont réussi l’intégration d’une nouvelle structure, d’une terrasse cathédrale et d’une superbe fenestration.

11. Rénovation et/ou agrandissement résidentiel [plus de 350 000 $ à 650 000 $] – Construction BDM

Crédit : Construction BDM

En collaboration avec DG3A Architecte, Construction BDM a pris en charge l’agrandissement et la rénovation de cette maison, située au bord du fleuve. Le jury a été impressionné par l’intégration harmonieuse à la structure initiale.

12. Rénovation et/ou agrandissement résidentiel [plus de 650 000 $] – André Rousseau Construction

Crédit : André Rousseau Construction

Le traitement méticuleux des matériaux d’origine et la reproduction fidèle de la pierre naturelle ont permis de mettre en valeur les éléments patrimoniaux de cette résidence ancestrale.

13. Maison neuve [350 000 $ et moins] – Chabot Construction

Crédit : Chabot Construction

Cette habitation épouse à merveille la topographie du terrain. Le jury a été charmé par le magnifique plafond cathédral, l’imposant foyer et la fenestration abondante.

14. Maison neuve [plus de 350 000 $ à 450 000 $] – Construction Maurice Bilodeau

Crédit : Construction Maurice Bilodeau

Cette résidence bénéficie d’une impressionnante fenestration offrant une atmosphère lumineuse et agréable. Le style Farmhouse révèle un environnement moderne et apaisant, où chaque élément a été pensé pour faciliter la vie de famille.

15. Maison neuve [plus de 450 000 $ à 600 000 $] – OÏKOS Construction

Crédit : OÏKOS Construction

Cette habitation sort du lot en raison de sa conception complexe. OÏKOS Construction et Kocïna – Espace design ont uni leurs forces pour réaliser une demeure qui épouse le terrain, tout en préservant l’intimité des occupants.

16. Maison neuve [plus de 600 000 $ à 800 000 $] – De Vallières construction

Crédit : De Vallières construction

Conçue pour y vivre le plus longtemps possible, la construction dispose d’un accès facilité aux personnes à mobilité réduite, en plus d’espaces lumineux imaginés avec soin.

17. Maison neuve [plus de 800 000 $ à 1 000 000 $] – OÏKOS Construction

Crédit : OÏKOS Construction

La construction de cette maison n’a pas été sans défis, puisque la structure du garage a nécessité une conception judicieuse, tandis que l’installation d’un système de ventilation ingénieux permet de garantir une aération adéquate.

18. Maison neuve [plus de 1 000 000 $] – Erige

Crédit : Erige

Cette conception, exécutée en collaboration avec Lemay Michaud Architectes, a été réalisée sur un terrain escarpé, en bordure de falaise. Elle s’est orchestrée malgré les contraintes d’accès, dans le souci de préserver les arbres matures environnants.

Rendez-vous sur le site prixnobilis.com pour en apprendre davantage sur les lauréats 2023 des Prix Nobilis de l’APCHQ – région de Québec.