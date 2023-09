Russie: les droits humains «dégradés significativement» depuis la guerre en Ukraine

La situation des droits de l'Homme «s'est significativement dégradée» en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a souligné lundi le premier rapport de l'experte mandatée par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

«La situation était déjà en déclin constant au cours des deux dernières décennies, en partie à cause des deux guerres en Tchétchénie qui ont pris fin en 2009», précise la rapporteure Mariana Katzarova, chargée de suivre la situation des droits de l'Homme en Russie.

Ce rapport, qui doit être présenté au Conseil des droits de l'Homme lors de la session qui se déroule actuellement à Genève, ne semble pas contenir de surprises ou de révélations fracassantes, mais l'adoption du mandat de la rapporteure par le Conseil des droits de l'Homme avait marqué une défaite pour Moscou, dans le combat diplomatique que se livrent la Russie et les alliés de Kiev dans toutes les enceintes de l'ONU depuis l'invasion de l'Ukraine.

Le rapport documente le fait que «les autorités russes ont sévèrement restreint les libertés d'association, de réunion pacifique et d'expression, tant en ligne que hors ligne, et ont fondamentalement porté atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et aux garanties d'un procès équitable».

La rapporteure dénonce également l'appareil législatif mis en place récemment «pour museler la société civile et punir les défenseurs des droits».

«L'application souvent violente de ces lois et réglementations a entraîné une répression systématique contre les organisations de la société civile, qui a fermé l'espace civique et les médias indépendants», regrette-t-elle.

«L'impunité pour les violations des droits de l'Homme au niveau national et le retrait de la Fédération de Russie de la Cour européenne des droits de l'Homme ont réduit les possibilités offertes aux victimes de demander recours et réparations», souligne encore Mme Katzarova.

Elle met en exergue «le climat d'impunité, l'imprévisibilité des modifications apportées à la loi, outre leur ambiguïté, leur nombre et leur portée, ainsi que leur application arbitraire», qui ont contraint de nombreux Russes à l'exil.