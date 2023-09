Sophie Dupuis et Solo ont tout râflé

Le film Solo de Sophie Dupuis a largement dominé mon week-end, le plus «culturel» depuis longtemps.

Ce dernier week-end m’a conduit deux fois au théâtre, puis au cinéma et il s’est terminé dimanche par une longue soirée de télévision. Soirée faste s’il en fut, TVA présentant contre le gala des Gémeaux ses deux émissions championnes, Les chanteurs masqués et Révolution. Elles ont sûrement gagné par K.O. contre un gala que l’Académie a voulu «non genré» et qui s’est avéré assez brouillon côté attribution des trophées et plutôt déconcertant, merci, du côté votation. Côté animation, Pierre-Yves Lord s’en est bien tiré et il mérite d’être rappelé à la barre, l’an prochain.

AU THÉÂTRE DU NOUVEAU-MONDE

Mon week-end avait commencé très fort, puisque j’allais voir Courville de Robert Lepage au Théâtre du Nouveau-Monde. Inspirée librement de l’adolescence de l’auteur et metteur en scène québécois, la pièce a d’abord été présentée au Théâtre Diamant dans une version de plus de trois heures. Réduite à deux heures, elle m’a fasciné de bout en bout. D’abord par les prouesses d’ingénierie auxquelles elle donne lieu, par l’ingéniosité de la mise en scène et, finalement, par l’habileté des manipulateurs auxquels les marionnettes doivent leur vie.

Je n’ai pas éprouvé la même émotion que j’avais eue à cette autre pièce où Lepage ressasse ses souvenirs d’enfance (887, avenue Murray). Sans doute parce que l’appareil scénique est lourd dans Courville comme est lente et complexe la manipulation des marionnettes. Mais c’est aussi grâce à ces marionnettes que notre regard sur un adolescent tourmenté et son entourage reste sans a priori. Une relation presque affectueuse finit graduellement par s’installer avec ces personnages de bois et de tissu, si bien que le spectacle se termine alors qu’on en demanderait encore.

Comme j’ai beaucoup de tendresse pour la merveilleuse actrice qu’est Violette Chauveau (qui est presque une amie), j’en veux à Olivier Choinière de l’avoir entraînée dans l’aventure grotesque qu’est La dernière cassette à l’affiche du Quat’Sous. Ceux qui aimaient André Brassard, le metteur en scène des Belles-sœurs et de tant d’autres pièces, ou ceux qui voudraient mieux le connaître ont grand intérêt à s’abstenir de voir La dernière cassette. Elle en fait un personnage réducteur et presque clownesque.

SOLO MÉRITERAIT PLUS QU’UN OSCAR

Que les mordus de culture et de spectacles achètent plutôt un billet pour Solo, le film exceptionnel dont Sophie Dupuis signe le scénario et la réalisation. Que ceux qui en ont soupé (comme moi) de voir les drag-queens occuper tant d’espace à la télévision et à la radio, en particulier à Radio-Canada, ne se laissent pas arrêter par le sujet de ce troisième long métrage de Sophie Dupuis. Quoique situé dans un club de drag-queens, le film explore avec une justesse rare la relation glaçante entre un fils en quête d’affection et une mère absente, mais célèbre (Anne-Marie Cadieux).

C’est surtout le récit déchirant d’une passion amoureuse exacerbée entre un jeune homme en manque d’amour et un être cynique et manipulateur. L’acteur français Félix Maritaud joue sans complexe l’exécrable pervers narcissique qu’est Olivier. Théodore Pellerin, qui interprète Simon, survole le film tous azimuts. Dimanche, Solo a été sacré meilleur film canadien à Toronto. Quant à moi, c’est un Oscar qu’il mériterait tout autant que Théodore Pellerin, un acteur éblouissant qui trône dans une classe à part.