Une militante appelle le monde à écouter la «tribu» des jeunes

«Vous mettez les vies et l'avenir de notre génération toute entière en danger», a lancé lundi la militante soudanaise Mayada Adil à la tribune de l'ONU, appelant les dirigeants à écouter la «tribu des jeunes» du monde entier.

«Je vous invite à regarder dans cette salle, autour de vous et à me dire ce que vous voyez. Je peux dire ce que je vois: une salle remplie de chefs d'État, de décideurs, de gens qui ont le pouvoir», a-t-elle lancé lors de l'ouverture d'un sommet sur le développement.

«Mais je ne vois pas ma tribu, la tribu des jeunes, ceux qui ont été laissés sur le bord de la route chaque année», a-t-elle poursuivi.

«Qu'avez-vous fait pour inclure les jeunes dans l'espace de prise de décision? La moitié de la population mondiale a moins de 30 ans mais nous sommes exclus, écartés», a-t-elle dénoncé, réclamant que ces jeunes soient «écoutés».

«Si vous ne respectez pas vos engagements de limiter le réchauffement sous +1,5°C, d'inverser les dommages du changement climatique et d'aller vers des choix sans émissions carbone, vous mettez les vies et l'avenir de notre génération toute entière en danger, et de ceux qui viendront après», a-t-elle également déclaré.

«Nous sommes les jeunes du monde entier vous réclamant, à vous les dirigeants du monde, de remplir vos obligations pour aller vers la paix et les Objectifs du développement durable», a insisté la jeune femme, étudiante en médecine.

«Et nous sommes prêts à travailler avec vous en tant que partenaires à part entière pour en faire une réalité».

Des dizaines de dirigeants sont réunis lundi à l'ONU pour ce sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD), en ouverture de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

Eradication de l'extrême pauvreté et de la faim, accès à l'eau potable, égalité hommes-femmes, santé pour tous... L'«Agenda 2030» adopté par les États membres de l'ONU en 2015 liste 17 ODD visant à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous d'ici la fin de cette décennie.

Mais à mi-parcours, seulement 15% d'entre eux sont en bonne voie et «plus de la moitié du monde» est laissé pour compte, selon l'ONU.