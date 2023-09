Valérie Plante à New York pour la Climate Week

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera à New York cette semaine pour participer à plusieurs évènements de la Climate Week en lien avec la lutte contre les changements climatiques et la finance durable.

Le voyage de Mme Plante s’amorcera avec une rencontre du Comité directeur du réseau C40, qui se tiendra en présence des maires et mairesses de Londres, Paris, Tokyo, Buenos Aires, Nairobi et Dakar.

Dans le cadre de la Climate Week qui se tient à New York, le comité «abordera notamment l’engagement de Montréal, signé par 61 villes dans le cadre de la COP 15 à Montréal, la finance durable et la transition écologique», a expliqué le cabinet de la mairesse dans un communiqué.

Mardi, la mairesse prononcera le discours d’ouverture de la Conférence annuelle du Nasdaq. Le lendemain, elle participera à une table de discussion autour du le rôle que joue la métropole dans le domaine de la finance durable.

«[Mme Plante] prendra part, par la suite, à une annonce économique, alors qu’une importante entreprise annoncera son expansion à Montréal», a-t-il été précisé.

«Au-delà des gestes courageux que nous devons poser politiquement, nous devons rallier toutes les forces de l’écosystème économique pour réussir cette transition. On ne parle plus de climat sans parler de finances. Et on ne doit certainement plus parler de finances sans parler du climat», a déclaré Valérie Plante.

Soulignons également que le ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, sera également présent toute la semaine à New York pour la Climate Week.