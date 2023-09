POULIOT, Élie, F.É.C. (Frère Benoît)



Frère Élie Pouliot, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 8 septembre 2023, à l'âge de 90 ans et 8 mois. Fils d'Émilien Pouliot et d'Edmée Doray, il naquit à Beauharnois le 11 décembre 1932.Frère Élie fit ses premiers engagements chez les Frères à l'âge de 18 ans, en 1950, et poursuivit quatre ans d'études à Laval-des-Rapides puis à Rome (Italie) et à Hérouxville (France) pour se préparer à sa mission africaine; ces années lui permirent de développer une solide culture générale et d'en apprendre le plus possible sur son futur pays d'engagement, le Cameroun; il arriva à Ngaoundéré à l'âge de 22 ans en 1954. Par la suite, il fut professeur et directeur d'établissements (souvent les deux à la fois) dans diverses écoles des Frères à Yaoundé, Douala, Diang et Bafang. Après quelques années d'études à l'Université de Montréal, où il obtint une licence en sciences physiques, il retourna au Cameroun et fut professeur au prestigieux Collège Vogt, à Yaoundé, avant d'en devenir le directeur tout en y continuant son enseignement des sciences. En 1985, soit 30 après son arrivée au Cameroun, il fut nommé Visiteur (Supérieur provincial) du district de Douala, une fonction qu'il occupa pendant 6 ans. Il revint définitivement à Montréal en l'an 2000, après quelque 46 ans d'engagement éducatif en terre camerounaise.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa belle-soeur Céline Hébert (feu Jean Pouliot) ainsi que des nièces et neveux : Lucie, Lise, Maurice, Martin, Sylvain, Madeleine, Philippe, Guy et Robert. Il laisse aussi de nombreux amis au Québec et au Cameroun.Funérailles le jeudi 21 septembre à 11h à la300, chemin du Bord de l'Eau, LavalAccueil à la salle Toussaint-Dufresne dès 9h, où le corps sera exposé. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame des Neiges, à Montréal.