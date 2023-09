PAQUET-JODOIN, Danielle



À Kirkland (Québec), dimanche le 10 septembre 2023 est décédée Danielle Paquet épouse de Gilbert Legault.Outre son époux, elle laisse aussi dans le deuil ses enfants : Patrick Jodoin (Chantale Mercier), Marie-Andrée Jodoin (Patrick Simon), ses petits-enfants Raphaëlle, Livia, Émilie, et Christian, ainsi que les enfants de Gilbert: Philippe (Debbie), Carl (Catherine), Robert (Kathy) et leurs 11 enfants.Danielle a été précédée dans la mort par ses parents Paul Paquet et Rita Cyr ainsi que son frère Luc et sa soeur Lucille Paquet (Pierre Langevin). Elle laisse dans le deuil ses frères Pierre, Paul (Jocelyne), sa soeur Francine (feu Bertrand), ses neveux et nièces qu'elle adorait ainsi qu'un grand nombre d'amis.Danielle est née à Causapscal en Gaspésie et a grandi à Carleton-sur-Mer. Après ses études secondaires à Moncton, Nouveau-Brunswick, elle a poursuivi ses études à l'Université Laval en Gestion de Personnel, pour ensuite travailler à Expo 67, d'où elle s'est mérité la médaille du Centenaire du Canada. Dévouée à sa jeune famille, elle a ensuite fait carrière dans le domaine de l'immobilier ou elle elle a acquis le respect de ses clients et de ses pairs.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 septembre à la :de 9h30 à 12h. Une cérémonie sera célébrée à 12h15. Une réception suivra sur les lieux.La famille demande qu'au lieu de fleurs, les dons soient faits à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar. Les contributions peuvent être faites à l'adresse suivante/faire-un-don/