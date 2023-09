Aluminerie Alcoa: Québec débloque 2 M$ pour moderniser la filière de l’aluminium

Québec a débloqué une enveloppe de près de 2 millions $ afin de soutenir la modernisation des installations de l’aluminerie Alcoa située à Deschambault-Grondines, dans la région de la Capitale-Nationale.

Ce soutien servira à implanter un système entièrement robotisé et automatisé pour les fours d’aluminium de l’entreprise, qui a été développé en collaboration avec Dynamic Concept et EPIQ Machinerie.

«La filière de l'aluminium est l'une des plus stratégiques pour l'économie québécoise, et notre gouvernement s'engage pleinement à assurer sa décarbonation», a mentionné mardi Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional.

Une première phase de l’opération a permis de concevoir et de réaliser les premiers tests de cette technologie qui prend en charge le brassage et l’écumage du métal, ainsi que le nettoyage de l’intérieur des fours de coulée.

L’implantation et l’exploitation complète du système sont prévues pour la fin de l’année 2024.

«Cette innovation soutiendra la compétitivité du secteur de l'aluminium primaire québécois ainsi que l'écosystème qui gravite autour, tout en renforçant la santé et la sécurité de nos travailleurs, ce qui demeure notre priorité», a souligné Louis Langlois, président d'Alcoa Canada et vice-président principal et trésorier chez Alcoa corporation.

Rappelons qu’Alcoa est l’un des plus importants producteurs d’aluminium primaire et compte trois usines au Québec.