Apprentissage de l’écriture: les écoles doivent enseigner les lettres attachées, dit Drainville

Bernard Drainville demande aux écoles de ne pas abandonner l'enseignement des lettres attachées aux élèves du primaire.

Un peu partout au Québec, des établissements scolaires ont cessé d’enseigner l’écriture cursive aux enfants, un choix qui se transforme parfois en casse-tête lorsqu’un jeune change d'établissement.

L’apprentissage diffère désormais d’une école à l’autre. Certains établissements enseignent uniquement le script, d’autres seulement les lettres attachées, et d’autres inculquent les deux aux gamins. Dans un même centre de services scolaires ou un même quartier, il peut y avoir plusieurs pratiques diverses.

Le ministre de l’Éducation n’a pas voulu commenter la situation en mêlée de presse mardi. Il a néanmoins tenu à envoyer un message au réseau scolaire.

«Le programme scolaire prévoit que l'écriture cursive ET script soient enseignées au premier (1 et 2e) et deuxième cycle (3e et 4e) du primaire. Les enseignants doivent respecter le programme et ce dans le respect de leur autonomie professionnelle», a publié Bernard Drainville sur le réseau social X, anciennement Twitter.

À l’heure actuelle, la formule d’apprentissage de l’écriture est généralement déterminée par l’équipe-école. Le ministre enjoint les établissements primaires à respecter le programme en vigueur. «Ce qui implique d’enseigner l’écriture cursive», insiste-t-on, au cabinet de Bernard Drainville. Mais il n’y aura pas de directive acheminée au réseau, comme ce fut le cas notamment pour les locaux transformés en salles de prière ou le cellulaire en classe.

Directive claire réclamée

Péquistes et libéraux réclament pourtant une directive claire du gouvernement. «Je vais dire une chose simple : occupez-vous en! Envoyez une consigne pour que ce soit clair pour tout le monde!», a lancé le député du Parti Québécois, Pascal Bérubé.

Au Parti libéral, on estime que l’enseignement des lettres attachées aux enfants est important. Le chef intérimaire, Marc Tanguay, demande lui aussi une consigne claire afin que l’apprentissage de l’écriture soit uniforme au Québec.