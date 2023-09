Avalanche: DeSmith... ou Halak?

L’état du gardien de l’Avalanche du Colorado Pavel Francouz est loin de s’améliorer et une transaction ou une signature semble dans les carnets de l’organisation, qui a quelques options pour remédier à la situation.

Comme l’a indiqué la semaine dernière le journaliste Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, les «Avs» doivent examiner les possibilités, car Francouz peine à se remettre d’une opération aux muscles adducteurs. Aussi, l’expert hockey Adrian Dater a confirmé que la haute direction envisage l’idée de transiger et au nombre des choix, il y a évidemment Casey DeSmith, qui appartient au Canadien de Montréal. Cependant, les noms de Jaroslav Halak et de Dan Vladar seraient également assez hauts sur la liste des candidats au poste d’adjoint du régulier Alexandar Georgiev.

Halak n’a pas de contrat et a affirmé au site sport.sk qu’il souhaite minimalement un poste de gardien numéro 2 au sein d’une formation de la Ligue nationale de hockey. Le Slovaque de 38 ans a disputé la dernière saison avec les Rangers de New York, affichant un dossier de 10-9-5, une moyenne de buts alloués de 2,72 et un taux d’efficacité de ,903.

Pour sa part, Vladar a joué 27 rencontres avec les Flames de Calgary en 2022-2023 et détient une entente de deux ans et de 4,4 millions $. Il a maintenu un taux de ,895 l’an passé, mais a présenté une fiche de 14-6-5.

DeSmith a été obtenu par le Tricolore dans l’échange amenant temporairement Jeff Petry à Montréal en provenance des Penguins de Pittsburgh. Le directeur général Kent Hughes demeure ouvert à l’envoyer sous d’autres cieux dans les semaines à venir.