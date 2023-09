Camp des recrues du Canadien: l'état-major aurait aimé en voir plus de certains attaquants, dont Mesar, Farrell et Beck

L'état-major du Canadien est revenu enchanté de ce qu'il a vu, au cours du week-end, à Buffalo. Du moins, chez les défenseurs.

Au moment de faire le bilan, Rob Ramage et Francis Bouillon n'ont eu que des éloges pour Logan Mailloux, David Reinbacher, William Trudeau et Miguël Tourigny. De ce côté, rien à redire. Toutefois, pour ce qui est des attaquants, les deux hommes de hockey ont été un peu plus concis dans leurs réponses.

« Il y a des joueurs que j'ai aimés plus l'an passé et qui sont moins ressortis cette année, a noté Bouillon », entraineur du développement des joueurs.

Sans parler de déception, on comprend qu'ils auraient aimé en voir plus de Sean Farrell, Filip Mesar et Owen Beck, trois joueurs qui avaient survolé l'événement l'an dernier.

« L’an dernier, il (Beck) a connu un tournoi formidable. Cette fois, on l’a moins vu. Mais j'ai quand même constaté qu’il travaillait et qu’il était engagé, a fait valoir Bouillon. Il n’y a rien d’alarmant. On sait ce qu’il va nous donner, on l’a évalué toute la saison passée. »

Des fleurs pour Roy

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

« On ne recherche pas M. Septembre », a d'ailleurs lancé Ramage lorsqu'appelé à se prononcer sur les espoirs qui l'avaient le plus impressionné.

Néanmoins, le directeur du développement des joueurs ne s'est pas fait tordre un bras pour vanter les mérites de Joshua Roy.

« Je suis un de ses grands fans, a-t-il admis. J'aime ses aptitudes et son intelligence au jeu. Il a continué de s'améliorer. »

Roy a été une menace constante dans le camp montréalais avec une récolte de quatre points (deux buts, de passes) en trois matchs. Ce qui n'a pas empêché Bouillon de remarquer son implication défensive.

« Encore une fois, il a bien fait. Il a un talent naturel, une bonne vision du jeu. Il était responsable défensivement », a-t-il énuméré.

Mesar dans le junior?

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Comme l'a répété Bouillon à quelques occasions, il ne s'agissait que de trois rencontres. C'est mercredi, lors de l'ouverture officielle du camp d'entraînement principal, que s'amorceront les choses sérieuses. On est jamais à l'abri de surprise, mais puisque la formation du Canadien est pratiquement complète, c'est pour un poste au sein du Rocket de Laval que la compétition risque d'être féroce.

« Il n'y a pas de limite de 23 joueurs dans la Ligue américaine, donc on pourra garder un peu plus de joueurs. Les jeunes vont apprendre que, chez les professionnels, tu dois te battre tous les jours pour garder ton poste », a souligné Ramage.

Ce groupe pourrait ne pas inclure Filip Mesar, qui a connu des hauts et des bas à sa première campagne en Amérique du Nord, l'an dernier avec les Rangers de Kitchener. Puisqu'il est encore admissible aux rangs juniors, le Slovaque pourrait très bien amorcer la saison, de nouveau, dans la Ligue junior de l'Ontario.

« Nous n'en avons pas encore discuté. On est encore tôt dans le camp. Une décision sera prise dans les prochaines semaines », a fait valoir Ramage.

Ce sera un élément à suivre au cours du camp.