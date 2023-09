Des grosses pointures attendues au 52e Festival du nouveau cinéma

C’est une programmation riche et diversifiée regroupant à la fois des grosses pointures du cinéma international et des jeunes cinéastes à découvrir qu’a concocté l’équipe du Festival du nouveau cinéma (FNC) cette année. Plus d’une centaine de longs métrages en provenance de 57 pays seront projetés dans le cadre de la 52e édition de l’événement, qui se déroulera à Montréal, du 4 au 15 octobre prochain.

En entrevue au Journal, la directrice de la programmation du FNC, Zoé Protat, a vanté la qualité «exceptionnelle» de la cuvée 2023 du plus vieux festival de cinéma au pays, dévoilée ce mardi.

«Je pense que cette année, on est vraiment sur notre X, a-t-elle souligné. On retrouve dans notre programmation un bel équilibre entre des films qui se sont illustrés dans les grands festivals internationaux (Cannes, Venise, Berlin, etc...) et des coups de cœur personnels de plusieurs membres de l’équipe de programmateurs.

«C’est aussi une programmation très diversifiée et à notre image, avec des thèmes très porteurs, comme l’identité et la décolonisation, qui représentent vraiment la société contemporaine et ce qui anime les artistes d’aujourd’hui».

Parmi les titres les plus attendus au festival cette année, soulignons la première québécoise du film Anatomie d’une chute, drame judiciaire de la réalisatrice française Justine Triet qui a remporté la Palme d’or à Cannes en mai dernier.

ENTRACT FILMS

Également dans la catégorie des «Incontournables» du FNC, les festivaliers pourront découvrir en primeur le Priscilla de Sofia Coppola, œuvre biographique inspirée librement de la vie de Priscilla Presley qui a récemment permis à son actrice, Cailee Spaeny, de remporter un prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Vers un avenir radieux, nouvelle comédie dramatique du réputé cinéaste italien Nanni Moretti, sera aussi projeté dans cette section.

En ouverture de l’événement, le 4 octobre, le FNC présentera La passion de Dodin Bouffant, du réalisateur Trân Anh Hùng, gagnant du prix de la mise en scène du dernier Festival de Cannes.

«C’est un film sur la gastronomie mais aussi une très belle histoire d’amour portée magnifiquement par Benoit Magimel et Juliette Binoche. C’est très rassembleur pour une soirée d’ouverture», souligne Zoé Protat.

C’est le film français Le règne animal, décrit comme «une fable antispéciste et écologique», qui clôturera la 52e édition du festival, le 15 octobre.

Le Québec à l’honneur

Photo de Laurence Grandbois-Bernard fournie par Maison 4/3

Comme à chaque année, le FNC accorde une place de choix au cinéma québécois. Plusieurs films de chez nous ont été retenus dans la compétition nationale du festival dont la comédie noire Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d’Ariane Louis-Seize (récemment primée à Venise), Les jours heureux de Chloé Robichaud, Adam change lentement de Joël Vaudreuil et L’ouragan Fuck You Tabarnak d’Ara Ball.

Enfin, soulignons que plusieurs invités de marque viendront faire un tour à Montréal pour le festival. Ce sera le cas, notamment, des cinéastes français Bertrand Bonello et Catherine Breillat qui recevront chacun une Louve d’honneur et qui offriront tous les deux des classes de maîtres aux festivaliers.

Bertrand Bonello profitera aussi de l’occasion pour présenter son 11e long métrage, La Bête, récemment projeté à la Mostra de Venise. Une rétrospective de son œuvre sera aussi à l’affiche pendant le festival.

Quant à Catherine Breillat, elle présentera au public montréalais son plus récent film, L’été dernier, en compagnie de son actrice principale, Léa Drucker.

La 52e édition du Festival du nouveau cinéma aura lieu du 4 au 15 octobre. Pour plus de détails sur la programmation : nouveaucinema.ca