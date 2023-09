Des héros de l’attentat de la mosquée de Québec honorés pour leur bravoure

La bravoure et le courage de cinq héros de l’attentat de la mosquée de Québec ont été soulignés mardi, à la Citadelle de Québec, où la gouverneure générale du Canada leur a remis l’une des distinctions les plus prestigieuses au pays.

« Bien sûr que c’est un héros! » La réponse du jeune Ayoub Derbali ne s’est pas faite attendre, après la cérémonie protocolaire au cours de laquelle les actes héroïques de 34 personnes ont été soulignée par la gouverneure générale Mary Simon.

L’adolescent venait de voir son père recevoir la Médaille de la bravoure pour ses actions posées le soir du 29 janvier 2017. Aymen Derbali se trouvait à proximité de l’entrée de la mosquée quand l’assaillant est entré dans le lieu saint.

[Il] s’est précipité vers l’homme dans le but de le déstabiliser. Même atteint de plusieurs balles, il a tenté de se relever à maintes reprises pour offrir une résistance au tireur avant de perdre conscience », a-t-on reconnu, mardi matin.

« Beaucoup de courage »

Père de trois enfants, M. Derbali est aujourd’hui paralysé à partir de la taille après avoir atteint de sept balles. « Fallait avoir beaucoup de courage. Si t’as pas le courage, tu ne peux pas résister à ça », a dit, rempli de fierté, Ayoub à propos de son père.

Hakim Chambaz, Saïd Akjour, et Mohamed Khabar ont reçu la même distinction que M. Derbali. Le premier a « couru vers une petite fille complètement figée au milieu de la salle, l’a agrippée et l’a cachée avec lui derrière une colonne pour la protéger tout au long de la fusillade. »

Tué en essayant de désarmer le tireur, Azzedine Soufiane s’est vu décerner pour sa part l’Étoile du courage à titre posthume. Sa fille Hajar, âgée de 13 ans, a accepté l’honneur.

Une pensée pour les victimes

Au cours de la cérémonie, Aymen Derbali a tourné ses pensées vers les victimes de l’attaque - qui a fait six morts et de nombreux blessés - , notamment lorsque le nom d’Azzedine Soufiane a été prononcé par la gouverneure générale.

« C’est sûr qu’on se rappelle des victimes, de ceux qui sont tombés sous les balles, nos confrères. Certainement, on doit se rappeler de toutes les victimes », a-t-il souhaité.

M. Derbali dit avoir été très ému de voir la fille de M. Soufiane accepter la médaille.

« Je me rappelle il y a six ans, sa fille était très jeune. Je la vois maintenant assez grande, on voit les années passées rapidement. C’est vrai que c’est très honorant pour elle d’avoir cette reconnaissance de l’acte de bravoure de son père qui a essayé au péril de sa vie de sauver d’autres vies. »

« Ne jamais oublier »

Au-delà des honneurs, le père et le fils Derbali ont tenu à livrer le même message. Celui de « ne jamais oublier » les victimes de l’attaques, « mais surtout de faire l’effort afin que cela ne se reproduise jamais ».

« On a beaucoup honoré la mémoire des victimes. On devrait avoir beaucoup d’effort pour en fait éradiquer ce qui était à la source de ce drame, à savoir l’islamophobie », a insisté le paternel.

« C’est un bon moment pour se souvenir de ce qui s’est passé [...] pour montrer qu’on doit continuer les efforts pour ne pas que ça se reproduise plus tard », a ajouté avec beaucoup de maturité, Ayoub.

Honorés pour leur geste héroïque

Étoile du Courage

Cette distinction reconnaît les actes de courage remarquables accomplis dans des circonstances très périlleuses.

Azzedine Soufiane

Médaille de la Bravoure

Cette distinction reconnaît les actes de bravoure accomplis dans des circonstances dangereuses.

Saïd Akjour

Hakim Chambaz

Aymen Derbali

Mohamed Khabar

Il existe trois types de décorations pour actes de bravoure de la gouverneure générale du Canada : Croix de la vaillance, étoile du courage et médaille de la bravoure.

Elles sont décernées afin de rendre « hommage aux personnes qui ont risqué leur vie pour essayer de sauver ou protéger une autre personne ». Elles peuvent être décernées à une personne décédée.

Source : Site web de la gouverneure générale du Canada