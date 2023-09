Meurtre en sol canadien: des leaders sikhs de Montréal craignent pour leur sécurité

Des leaders de la communauté sikhe de Montréal craignent pour leur sécurité après le meurtre d’un des leurs en sol canadien qui aurait été commandité par l’Inde.

«Ne seriez-vous pas tourmenté si vous saviez que quelqu’un veut vous tuer?», demande Chattar Singh Sani, secrétaire général du Temple sikh Gurudwara Guru Nanak Darbar, établi entre autres à LaSalle et à Parc-Extension.

Il a appris avec effroi lundi que le meurtre d’un leader de la communauté sikhe de la Colombie-Britannique commis à l’extérieur d’un temple de la ville de Surrey a été commandité par le gouvernement indien, selon ce qu’a allégué le premier ministre Justin Trudeau.

La victime tuée par balles, Hardeep Singh Nijjar, militait en faveur de la séparation du Punjab au profit d’un état sikh et était considérée comme un «terroriste» par l’Inde.

«Ça me fait peur»

À Montréal, cela inquiète beaucoup M. Singh Sani, qui a beaucoup écrit dans le passé pour s’exprimer en faveur de la séparation du Punjab, qu’il compare d’ailleurs au Québec dans le Canada.

«Le Punjab est enclavé par un océan d’hindous comme le Québec est entouré d’anglais», résume-t-il.

Interdit d’entrée en Inde par le gouvernement pour ses opinions politiques, Chattar Singh Sani craint d’être ciblé par les autorités indiennes. «S’ils peuvent venir [au Canada] et tuer quelqu’un dans un temple sikh, ça me fait peur».

Son collègue, qui préside le temple de LaSalle, partage ses craintes.

«Ils ciblent les gens qui parlent contre le gouvernement de l’Inde. Ils nous ciblent parce qu’on demande notre pays», lâche Surjit Singh au bout du fil.

Pour John Packer, professeur associé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, cet assassinat envoie un message très fort aux leaders sikhs qui se positionnent pour la création d’un État sikh.

«C’est sûr que certains leaders au Canada doivent avoir des craintes. Il y a une communauté sikhe importante, qui partage le même désir d’indépendance», ajoute M. Packer.

Ce dernier s’inquiète de voir une montée de la «répression transnationale», comme des assassinats ciblés en dehors de leur pays.

«C’est un problème de plus en plus important, on le voyait déjà avant avec la Russie ou la Chine», s’indigne M. Packer

Malaise et tensions dans la communauté

De son côté, le président de la India Canada Association de Montréal, Chandra Singh, refuse de croire que l’Inde a pu commettre un tel geste. «La plupart des Hindous, on n’a pas aimé ça [l’accusation de Justin Trudeau]», dit-il.

Il craint que cela ne crée des tensions dans les communautés originaires de l’Inde vivant ici.

«Ça fait mal [aux relations]. On est venus ici pour vivre en paix. Tout le monde [dans la communauté] s’appelle depuis hier et se demande ce qui se passe.»

Le malaise était d’ailleurs palpable chez de nombreux Montréalais originaires de l’Inde interpellés par le Journal dans le quartier Parc-Extension.

Une douzaine d’entre eux ont prétexté ne pas parler anglais [ni français] lorsque nous leur avons présenté le sujet de notre reportage, même s’ils avaient d’abord admis parler la langue de Shakespeare.

«C’est très triste», a réagi un homme s’identifiant comme «M. Patel», mais refusant de donner son nom complet. Il a refusé de répondre à davantage de questions.