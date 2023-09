Droit à l'image: une publicité du Parti conservateur du Canada dérange une famille

Une publicité du Parti conservateur du Canada provoque le malaise chez une famille québécoise dont l’image a été utilisée.

Cette publicité a été retirée, quelques jours après avoir été mise en ligne.

Les membres de cette famille figurent dans une publicité visant la responsabilité du gouvernement Trudeau vis-à-vis de l’inflation, ou la «Justinflation» comme l’appellent les conservateurs.

La photo de famille utilisée, prise en 2016, provient d’une banque d’images.

Évidemment, les modèles et le photographe doivent signer un contrat pour ce type d’avenue commerciale.

Sur cette image, on aperçoit des étiquettes apposées portant des messages comme «peux pas payer l’hypothèque» sur les membres de cette famille.

Marthe Duquet est particulièrement mal à l’aise avec l’usage qui en est fait.

«Mes enfants n’ont pas de difficulté à payer leur hypothèque et nous, on mange trois fois par jour très facilement. Les enfants sont rendus grands maintenant parce que ça fait déjà 7 ans de ça. Ce sont toutes de grandes filles qui travaillent et qui n’ont pas de difficulté», soutient-elle.

C’est le cas aussi de la photographe à l’origine de cette photo.

«Je suis très mal à l’aise, exprime Martine Doucet, parce que je recrute constamment des modèles en échange de photos et je leur dis qu’il n’y aura pas de diffamation et s’il y a des utilisations sensibles, on va essayer de les protéger.»

Une réaction du parti conservateur est attendue plus tard mercredi.