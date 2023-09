La propagande des Gémeaux

Avez-vous vu cette scène surréaliste aux Gémeaux, quand l’animateur Pierre-Yves Lord a demandé au parterre de vedettes de chanter On est des humains, parce qu’en 2023, on n’est plus des filles ni des garçons ?

Je ne sais pas ce qui a causé le plus grand malaise : entendre un animateur reprendre un concept aussi vaseux ou voir des vedettes de notre télé accepter de chanter un slogan aussi niais.

Avait-on vraiment besoin de se faire vendre cette propagande woke, cette bouillie pour les chats dans une émission qui est censée être un party « inclusif », mais qui « exclut » la biologie ?

On se serait cru à un congrès de Québec solidaire.

QUELLE GÉMELLITÉ ?

On sait que cette année, pour la première fois, les prix d’interprétation étaient non genrés. Personne dans l’industrie n’avait demandé ça, mais une militante woke à l’Académie a décidé que ces prix seraient donnés sans distinction de sexe. « Le genre en ce moment est une question assez fluide. On voulait laisser aux interprètes le soin de choisir là où ils se voyaient le mieux représentés », avait déclaré cette personne qui est pourtant bien clairement... une femme.

Dans son monologue d’ouverture, Pierre-Yves Lord a demandé aux gars dans la salle de manifester leur enthousiasme. Puis il a demandé aux filles de crier pour se manifester. David Savard et Véronique Claveau l’ont ensuite interrompu pour lui dire (en rigolant) qu’en 2023 ça ne se faisait plus et que désormais on était simplement... des humains.

Pierre-Yves Lord a donc entonné une petite chanson qui disait « On est des humains » et a encouragé Louis Morissette ou Sophie Prégent à chanter en cœur.

Je comprends l’ironie.

Mais j’ai trouvé particulièrement malaisant de voir un parterre complet de vedettes (pourtant habillées de façon très genrée, merci) frapper dans leurs mains en ânonnant ce slogan bébélala auquel ils (et elles) ne croyaient sûrement pas une seule seconde.

On vit quand même une drôle d’époque. D’un côté, on nous dit que la binarité n’existe pas. Que « homme » et « femme » sont des catégories dépassées. Que le sexe est une construction sociale.

Et de l’autre, on n’a jamais autant entendu parler des différences entre les sexes. Tu es malheureux dans un corps masculin ? Tu transitionnes vers un corps féminin. Et vice-versa.

On n’a jamais autant valorisé, que dis-je, glorifié les discussions crues sur les appendices sexuels ou les goûts sexuels.

À l’émission Au-delà du sexe, à Télé-Québec, on demande à des vedettes de parler de leur sexualité.

La co-animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin s’est fait mouler la vulve dans l’épisode diffusé hier. On la voit, la robe relevée, se faire poser des bandelettes sur le pubis. Puis on voit la mouleuse de vulve démouler le plâtre et prendre bien soin de ne pas « casser le clitoris » du moule.

Mais si on n’est plus des hommes ni des femmes, qu’on est seulement « des humains », comment diantre appelle-t-on quelqu’un qui a une vulve et qui se la fait mouler à la télé publique québécoise ?

Dans le même épisode, Simon Boulerice parle de sa « phobie du sperme ». Mais diantre ! Comment appelle-t-on les humains qui sont dotés d’un pénis dont sort ledit sperme ?

BIN KIN

« On est des humains » ? Non, Pierre-Yves ! Je suis une femme, merci bonsoir !