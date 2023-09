La propriétaire d’une station-service de Québec traque les voleurs d’essence jusque chez eux

La propriétaire d’une station-service de Val-Bélair, dans la ville de Québec, dénonce l’inaction des policiers, qui tardent selon elle à prendre en main les dossiers de vol de carburant.

Isabelle Côté, propriétaire d’un dépanneur Éclair, dit être victime à répétition de vols d’essence. La situation est telle qu’au cours des 12 derniers jours, elle affirme avoir été victime de vol à 15 reprises.

La valeur totale des vols s’élèverait ainsi à environ 1000 $.

Même si la station est munie de caméras de surveillance, qui permettent bien souvent de capter des images des voleurs, ainsi que leur plaque d’immatriculation, elle déplore le peu de ressources dont elle dispose afin de récupérer son argent.

La propriétaire se résout ainsi à afficher les images des voleurs à l’intérieur de son commerce, ainsi que sur le web. Parfois, cette stratégie lui permet de retrouver et d’identifier elle-même les voleurs.

Elle s’est ainsi rendue à quelques reprises au domicile de ces derniers pour leur demander de payer le carburant volé.

« Des fois je vais cogner. Je dis : “regarde, t’es venu”. J’arrive avec sa photo et je lui dis : “je te donne une heure, tu t’en viens avec moi. T’as une heure [pour] venir me payer. Je t’attends, sinon j’appelle la police” », explique-t-elle à TVA Nouvelles.

Pendant ce temps, les plaintes s’accumulent auprès du service de police. Les résultats tardent toutefois à se faire sentir.

« La police ne fait rien. Tu te sers de la police, mais t’sais, c’est frustrant », soupire-t-elle.

De son côté, le service de police assure que toutes les plaintes sont prises en compte, mais que les enquêteurs doivent prioriser leurs dossiers.