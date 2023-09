L'arrivée de North Volt en Montérégie préoccupe des citoyens: «On a déjà eu une usine qui a "scrappé" la région»

La filière batterie est en plein essor au Québec et François Legault l'a dit lundi, d'autres annonces majeures s'en viennent.

• À lire aussi: Legault «géant vert»

• À lire aussi: Filière batterie: «il y a plein d'autres annonces qui s'en viennent», dit Legault

L'entreprise North Volt songerait à construire une usine de batteries, en Montérégie.

Même si ce projet majeur pourrait avoir d’importantes retombées économiques, certains citoyens ont déjà mentionné être contre le projet puisque les terrains visés par l’entreprise sont adjacents à deux garderies, à une RPA et à la rivière Richelieu.

«C'est... c'est un monstre qui s'en vient», souffle François Cousineau, résident du secteur.

La superficie de la future usine de cellules de batteries de l’entreprise suédoise Northvolt en Montérégie sera l’équivalent de 75 terrains de football.

Si rien n'a encore été officiellement confirmé, on sait que l'entreprise lorgne les terrains de l’ancienne usine d'explosifs Canadian Industries Limited, à cheval sur les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville.

Et des résidents, comme monsieur Cousineau, s'y opposent déjà.

«On a déjà eu une usine qui a "scrappé" toute la région et je ne vois pas pourquoi on la l'abîmerait encore», dit-il.

Depuis la fermeture de l'usine d'explosifs, la nature a repris ses droits et pour que le nouveau projet voie le jour, McMasterville devra modifier le zonage résidentiel du secteur.

François Cousineau fait du porte-à-porte et organise des rencontres pour empêcher que ça arrive.

«C'est le bruit, c'est la poussière que ça va amener. On va creuser, on va décontaminer, donc ça va apporter beaucoup de poussière, ça va apporter pas mal de problèmes, et ça, c'est [juste] la construction!»

Sa pétition compte déjà plus de 500 signatures. Il compte la déposer lundi à la séance du conseil municipal.

«Des emplois payants»

À Saint-Basile-le-Grand, où se trouve 82% du terrain convoité, le maire voit plutôt une occasion à saisir.

«Ce qui s'annonce là, c'est quelque chose de révolutionnaire en termes de moyens qu'on se donne pour limiter notre impact en environnement», nuance Yves Lessard. «Il y a des questions, et moi je tente d'y répondre le mieux possible et y'aura des assemblées effectivement pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui sont posées.»

Le PDG de Mobilité Électrique Canada voit lui aussi un tel projet d'un bon œil pour le secteur manufacturier.

«La plupart des emplois sont transférés souvent soit au Mexique, ou soit en Asie, donc ce nouveau créneau d'emploi là est extrêmement porteur, pour faire en sorte que les gens aient des emplois payants», croit Daniel Breton.

Le conseil municipal de McMasterville a également tenu à réagir.

« Nous avons toujours analysé les développements dans la ville avec un regard critique et constamment exigé qu’ils s’opèrent dans l’intérêt de la communauté. C’est avec cette même rigueur que nous analysons et analyserons tous les projets qui nous seront soumis. », mentionne le maire de McMasterville, Martin Dulac.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.