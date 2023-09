Le gouvernement Legault s’est tiré dans le pied avec la hausse de 30% du salaire des députés

En matière de négociation avec les employés de la fonction publique et parapublique québécoise, je n’ai jamais vu un gouvernement aussi malhabile que le gouvernement de François Legault.

Alors qu’il était en pleine négociation avec les employés de l’État, le gouvernement Legault s’est empressé en juin dernier de « se » voter une hausse de salaire de 30 % pour les députés.

Et pendant ce temps-là, le même gouvernement caquiste trouve que le Front commun des centrales syndicales exagère grandement en revendiquant sur trois ans une augmentation d’environ 18 % des salaires des employés de l’État.

C’était quoi l’urgence d’octroyer toute de suite cette hausse de 30 %, aussi méritée soit-elle ? Pour n’importe quel stratège le moindrement un peu futé, c’est le genre de hausse spectaculaire que tu t’accordes après avoir négocié et signé les conventions collectives de « tes » employés. Et non avant !

Après s’être auto-octroyés 30 % d’augmentation, François Legault et son argentier, le ministre des Finances, Eric Girard, comptent maintenant sur l’efficace Sonia LeBel, la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, pour négocier les plus petites hausses de salaire possibles pour les employés de l’administration québécoise.

Pauvre Madame LeBel ! En étant obligée d’accorder 30 % d’augmentation à ses collègues députés, elle s’est automatiquement tirée dans le pied.

Le Front commun des centrales syndicales a beau jeu : il fait depuis ce temps-là la sourde oreille devant les arguments financiers évoqués par Madame LeBel dans le dessein de convaincre le Front commun de réduire sensiblement ses demandes de hausse salariale, lesquelles sont de l’ordre de 18 % sur trois ans.

Selon le Front commun, le gouvernement Legault offrirait seulement 9 % d’augmentation salariale sur 5 ans. Méchant écart par rapport aux offres du gouvernement Legault.

LA RÉSISTANCE SYNDICALE SE GONFLE

Le Front commun est présentement gonflé à bloc. Il vient de dévoiler les résultats d’un sondage SOM sur la perception des Québécoises et des Québécois à l’égard des négociations du secteur public.

Mené du 26 au 31 juillet 2023 auprès de 1089 répondantes et répondants, ce coup de sonde confirme aux yeux des dirigeants du Front commun que la population « est globalement favorable aux objectifs des travailleuses et des travailleurs » du secteur public.

À propos des offres du gouvernement, le sondage révèle que 56 % des gens sondés trouvent que les augmentations de salaire offertes par le gouvernement de 9 % sur 5 ans ne suffisent pas.

Autres résultats sur lesquels le Front commun compte pour chauffer à bloc ses 420 000 syndiqué(e)s :

– 87 % des répondant(e)s sont d’avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail de ses employés pour demeurer compétitif sur le marché du travail ;

– 86 % pensent également que les salaires devraient minimalement être indexés au coût de la vie ;

– 77 % sont aussi d’avis que les salaires du secteur public devraient être équivalents à ceux du secteur privé.

OUPS !

Si j’étais à la place du Front commun, je me garderais une « petite » gêne par rapport au secteur privé.

Selon la toute récente étude sur la rémunération au Québec que l’Institut de la statistique du Québec vient de publier, la fonction publique et parapublique québécoise offrait en 2022 une meilleure rémunération que le secteur privé, pour des emplois repères comparables. Les enseignants et le personnel infirmier étaient exclus de l'étude.

Pour comparer des pommes avec des pommes, Statistique Québec rapporte le salaire moyen à l’heure et la rémunération globale moyenne à l’heure, laquelle inclut le salaire, la valeur des avantages sociaux, la valeur du régime de retraite, etc.

COMPARAISON DE LA RÉMUNÉRATION DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DANS LE SECTEUR PRIVÉ