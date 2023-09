L'essence va baisser de 8 cents le litre mercredi, prévoit un expert

Attendez quelques heures avant de mettre de l’essence dans votre voiture, conseille un expert. Vous allez épargner beaucoup si vous attendez à mercredi.

«Ce n'est pas une bonne idée d'aller à la station-service aujourd'hui. Les prix sont de 1,84$ le litre à bien des endroits, mais demain ça va descendre à 1,74$», prédit Dan McTeague, un analyste du prix de l’essence qui s’intéresse au sujet depuis 1994. «Et dans ce genre de prédiction, j'ai un taux de succès de près de 100%», se targue-t-il.

Dan McTeague avait également prédit une forte hausse des prix à la pompe au printemps l'an dernier, prédiction qui sétait avérée juste.

COURTOISIE

Ce qui se passe, c'est que les pétrolières au Canada et aux États-Unis doivent faire un changement de production dans l'essence qui est vendu. C'est le temps de l'année où on change différentes composantes qui entre dans la fabrication de l'essence, explique celui qui est aussi président du regroupement Canadians for Affordable Energy. «Par exemple, on ajoute du butane et on réduit le montant de l'alkalyte qui est utilisé durant l'été quand il fait plus chaud.»

Deux fois par année

On fait ce type de modification depuis une trentaine d'années, deux fois par année, précise-t-il. C'est une obligation pour les pétrolières prévue dans la loi. «Habituellement, c'est à la deuxième semaine de septembre et la deuxième semaine d'avril. C'est aussi pour cette raison que les prix augmentent souvent au printemps, non seulement à cause de la demande, mais aussi parce qu'on modifie les ingrédients de l'essence», dit-il.

Bref, patienter jusqu'à demain pourrait s'avérer payant pour les automobilistes. «Les gens vont avoir au moins deux cafés gratuits grâce à Dan McTeague», lance l'expert avec confiance.