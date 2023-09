L’ex-boxeur David Lemieux toujours dans l’incompréhension un an après la mort de son père

L’ex-boxeur David Lemieux affirme être toujours dans l’incompréhension un peu plus d’un an après la cavale meurtrière d’un homme à Montréal qui avait fait trois victimes, dont son père.

Dans une entrevue à TVA Nouvelles, il affirme avoir encore beaucoup de questions sans réponse en lien avec le meurtre de son père, André Fernand Lemieux, le 2 août 2022 dans Saint-Laurent.

Abdulla Shaikh, 26 ans, a été abattu par les policiers le 4 août 2022, au terme d’une traque intense et après avoir fait trois victimes.

Le parcours psychiatrique bien rempli de Shaikh avait été rendu public dans les médias quelques jours après les faits. Même si la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) le considérait comme «un risque important pour la sécurité du public», elle lui a accordé sa liberté.

«On dit que ça aurait pu être n’importe qui... Que ça soit mon père... quand ils sont venus cogner à ma porte à 6h du matin, que je suis réveillé et on me dit que mon père s’est fait tirer... Je ne pouvais pas comprendre comment et pourquoi», avoue David Lemieux.

Écoutez l'entrevue avec le joueur de football Mathieu Boulay via QUB radio :

L’ancien boxeur peine encore à comprendre pourquoi Abdulla Shaikh a été libéré.

«Pourquoi il a été capable d’être libre, et de se procurer une arme à feu et de tuer trois personnes? Et comment prévenir ça pour plus jamais que ça arrive?», se demande-t-il.

L’enquête publique du coroner débutera le 25 septembre pour faire la lumière dans cette affaire, près de 14 mois après cette traque qui aura fait 4 morts au total.