Marilyn Manson condamné pour s'être mouché sur une caméraman

Marilyn Manson a été condamné dans le New Hampshire pour s'être mouché sur une vidéaste lors d'un incident que le juge a qualifié de « flagrant ».

Le musicien devra effectuer 20 heures de travaux d'intérêt général et payer une amende d'environ 1 400 dollars pour l'incident survenu en 2019 lors de son concert. Le chanteur, de son vrai nom Brian Warner, devait se présenter en personne au tribunal lundi (18 septembre 23). Le juge a déclaré qu'il serait autorisé à effectuer son travail d'intérêt général en Californie.

Marilyn Manson, 54 ans, avait d'abord plaidé non coupable pour les accusations d'agression, mais a ensuite changé son plaidoyer en non-contestation. Ce faisant, il n’a pas contesté l'accusation, mais n'était pas tenu d'admettre sa culpabilité.

Selon un rapport de police, Marilyn Manson a craché sur cette femme le 19 août 2019 alors qu'elle filmait son show au Bank of New Hampshire Pavilion, à Gilford. L'enquêteur de police, qui a examiné les images de l'événement, a déclaré que Marilyn Manson a été vu approchant son visage de l'appareil photo tenu par la photographe Susan Fountain et de lui cracher un « gros mollard », selon la déclaration de celle-ci. Un peu plus tard, il est revenu, s'est agenouillé au-dessus d'elle et a placé sa main sur une narine avant de lui envoyer une « quantité importante de mucus ».

Le rapport de police ajoute que la caméra dévoile Marilyn Manson montrant Susan Fountain du doigt et se moquer d'elle alors qu'elle s'éloigne.

Dans une déclaration lue au tribunal, Susan Fountain a déclaré : « Je n'ai jamais été humiliée ou traitée comme je l'ai été par cet accusé. Qu'il me crache dessus et se mouche est la chose la plus dégoûtante qu'un être humain ait jamais faite. »

Dans le cadre de sa peine, Marilyn Manson doit également avertir la police de tout concert prévu dans le New Hampshire au cours des deux prochaines années, et fournir la preuve que ses travaux d'intérêt général ont été effectués au plus tard le 4 février 2024.

La star, qui portait un costume noir au tribunal, s'est adressée au juge à deux reprises. Il a répondu « oui » lorsqu'on lui a demandé s'il comprenait la peine. S'adressant aux journalistes à l'extérieur du tribunal, Marilyn Manson a déclaré qu'il avait l'intention d'accomplir son TIG avec des « personnes en voie de réhabilitation ».

Ces dernières années, Marilyn Manson a fait l'objet de multiples accusations d'agression sexuelle et a porté plainte en diffamation contre l'une de ses accusatrices, l'actrice Evan Rachel Wood.