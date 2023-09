Matthew Tkachuk lance déjà une flèche à ses rivaux

L’attaquant des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk est reconnu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et encore une fois, il l’a démontré en lançant les hostilités face à ses rivaux.

Tkachuk, comme tous les gens qui gravitent autour de la LNH, est bien au courant de la saison historique des Bruins l’an dernier. Et il n’a pas manqué l’occasion de mettre de la pression sur eux. Et par la bande, rappeler que les Panthers les ont surpris au premier tour des séries éliminatoires.

La peste des Panthers, dans le cadre d’une entrevue avec ESPN, répondait tout bonnement à une question qui visait à savoir ce qui l’excitait le plus à l’approche de la nouvelle saison. Dans toute sa subtilité, Tkachuk y est allé d’une courte réponse plutôt évocative: «Je suis excité de voir ce que Boston fera après leur saison l’an dernier, comment ils donneront suite à ça.»

La déclaration a l’air anodine, mais elle est destinée à mettre de la pression sur la formation du Massachusetts.

Et Tkachuk sait très bien qu’il sera très difficile pour les Bruins de répéter une saison de 135 points. Et cela servirait très bien Tkachuk et les Panthers, qui sont parmi les rivaux directs des Bruins, avec le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto dans la très compétitive section Atlantique.

Ce commentaire ne passera certainement pas inaperçu à Boston et pourrait servir à attiser le feu qui brûle entre les deux formations.