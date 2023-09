Météo au Québec: temps pluvieux mardi en attendant le retour du soleil

Le parapluie sera de mise mardi presque partout au Québec en raison du temps pluvieux et maussade, mais le soleil sera de retour dès mercredi avec des températures plus confortables.

Certains secteurs du centre et de l’est de la province seront particulièrement affectés par de la pluie forte, tandis que l’Abitibi-Témiscamingue sera épargnée par le mauvais temps, même s’il fera un peu frais.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un bulletin météorologique spécial pour l’Estrie et la Beauce où les pluies diluviennes risquent de provoquer des inondations, notamment dans les basses terres.

«On prévoit un total de 50 à 60 millimètres de pluie d'ici mardi soir», a indiqué l’agence fédérale sur son site internet, précisant que la pluie diminuera graduellement en intensité en fin de journée.

À Montréal et ses environs, on s’attend à de la pluie intermittente soutenue par des rafales de 40 km/h en matinée, tandis que les températures ne dépasseront pas les 18 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

De 15 à 25 millimètres de pluie sont attendus à Québec et dans Charlevoix et un peu moins au Saguenay où le temps automnal sera accompagné par du mercure à la baisse, puisque les températures maximales ne dépasseront pas les 14 ou 15 degrés.

Les averses seront encore plus importantes dans l’est du Québec où plus de 50 millimètres de pluie pourraient tomber d’ici mercredi matin, notamment sur la Côte-Nord et sur la pointe gaspésienne.

Même si des averses dispersées sont prévues dans certains secteurs de l’est de la province, le reste du Québec renouera avec des températures à la hausse et un temps généralement ensoleillé avec certes des nuages passagers.