Mettons le modèle québécois sur Kijiji!

Vous savez ce qu’est un glaneur ?

C’est une personne qui ramasse des choses que des gens ont jetées aux poubelles.

Des meubles, des denrées alimentaires, des vêtements...

Les glaneurs se promènent dans les ruelles, regardent ce que les gens ont jeté, et ramassent ce qui leur paraît « récupérable ».

« Tiens, une chaise en bois ! Bon, la peinture est écaillée, mais une bonne couche et hop ! Ça sera comme du neuf... »

L’AUSTRALIE ET LA SUISSE

Le Québec et le Canada aiment ça, glaner.

En 2016, le gouvernement Harper a ramassé un beau logiciel de paie (le fameux système Phénix) que les Australiens avaient jeté aux poubelles.

Le pays de Crocodile Dundee s’était débarrassé de ce système de paie car il n’arrêtait pas de boguer. Le vérificateur général de l’Australie a d’ailleurs publié deux rapports affirmant que ce système hyper défectueux n’aurait jamais dû être déployé.

Le système Phénix (mis au point par IBM) devait coûter 6 millions $, mais a fini par coûter 1,2 milliard.

Qu’a fait le Canada ?

On l’a récupéré !

Résultat : le système a bogué et les coûts ont explosé.

Idem pour la réforme de l’enseignement que le Québec a importée de Suisse au début des années 2000.

« Ça va transformer complètement notre façon d’enseigner ! nous disait-on. Plus besoin de mettre de notes sur les bulletins ! »

Or, le canton de Genève qui avait adopté cette réforme s’en était débarrassé pour revenir au bon vieux système de notation !

Mais on l’a récupérée en se disant qu’avec une couche de peinture, ça ferait l’affaire...

BEAU MODÈLE À VENDRE

J’ai une idée : et si au lieu d’acheter les vieilleries des autres, on vendait nos vieilleries aux autres ?

Après tout, j’imagine qu’on n’est pas tout seul à fouiller dans les poubelles...

Il y a sûrement d’autres gouvernements qui sont aussi naïfs que nous !

J’ai déjà rédigé la pub pour Kijiji.

« Beau modèle québécois à vendre. A fait des merveilles dans les années 60. Grâce à ce modèle, le Québec a pu se donner un État fort et accéder à la modernité. Prix à discuter. »

Bon, on ne dit pas que ce modèle (qui a été créé dans les années 60 pour répondre aux problèmes des années 60) craque de partout et qu’il a de la difficulté à tenir debout.

On ne montre pas nos hôpitaux vétustes, nos écoles rongées par les champignons et on ne dit pas que les Québécois sont les contribuables les plus taxés et les plus imposés au monde, non !

On va mettre de belles photos technicolor qui datent des années de l’Expo. Avec des fonctionnaires souriants qui fixent l’horizon avec optimisme.

Je suis sûr qu’on va faire un malheur !

VÉLOS VS LOGEMENTS

Parlant d’argent...

Samedi, je dénonçais l’hypocrisie des politiciens qui déplorent la crise du logement, mais n’ont jamais rien fait pour résoudre le problème.

Je parlais entre autres de la mairesse de Montréal qui préfère aménager des pistes cyclables plutôt que construire des logements sociaux.

Savez-vous combien d’argent la Ville de Montréal a consacré aux pistes cyclables cette année ?

Trois cents millions de dollars.

Et combien d’argent on a consacré au logement social ?

Cent vingt millions.

Fa que.