NFL: Tom Brady ne remplacera pas Aaron Rodgers

L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady est catégorique : il ne veut pas remettre son casque et ses épaulettes.

Avec la blessure qui a mis fin à la saison 2023 du pivot des Jets de New York Aaron Rodgers, la machine à rumeurs s’est mise en marche concernant le détenteur de sept bagues du Super Bowl.

Au cours de la plus récente édition de sa baladodiffusion «Let’s Go», Brady a mis fin aux spéculations.

«Non, non et non, on passe à la prochaine question», a répondu l’homme de 46 ans, lorsqu’il a été questionné sur la possibilité de se joindre aux Jets.

«Vous le savez, j’aime être avec vous et j’aime ce que nous faisons», a-t-il poursuivi en s’adressant à ses coanimateurs Larry Fitzgerald et Jim Gray.

Pendant la première semaine d’activités, Rodgers a subi une grave blessure au tendon d’Achille, et ce, lors de sa première séquence à l’attaque.

Le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL disputait son premier match avec les Jets, qui l’avaient obtenu dans une transaction avec les Packers de Green Bay quelques mois plus tôt.

Les Jets ont depuis maintenu un dossier de 1-1. Dimanche prochain, le club de la Grosse Pomme se mesurera aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.