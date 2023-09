Serge Postigo transporte la comédie musicale «Les Producteurs» au Québec

Après l’avoir jouée près de 400 fois à Paris, Serge Postigo transportera la comédie musicale Les Producteurs au Québec l'an prochain. Le comédien y tiendra le rôle principal, en plus d'en signer l’adaptation, la traduction et la mise en scène.

En tout, ce sont plus de 300 000 spectateurs qui ont applaudi l’incarnation française des Producteurs, présentée au Théâtre de Paris de 2021 à 2023. Mais la version qui sera présentée en sol québécois l’an prochain en sera bien différente ; Serge Postigo fait table rase, repartant du texte original – signé Mel Brooks – pour bâtir la sienne.

« Il doit y avoir une cohérence entre la traduction, l’adaptation et la mise en scène. Alors je repars à zéro », avance Serge Postigo.

« C’est certain que c’est spécial de faire ça pour un spectacle que je connais par cœur. Mais ça me permet de porter un regard neuf sur cette œuvre, et d’en préparer une version faite sur mesure pour le public québécois », poursuit-il.

Ode au Broadway des années 1950

En effet, le comédien et metteur en scène est bien conscient que les publics français et québécois sont très différents, surtout en ce qui a trait à leur familiarité avec l’œuvre de Mel Brooks. Très peu connu chez nos cousins outre-Atlantique, le nom du célèbre auteur américain trouve davantage écho ici, où ses satires Robin des bois : Héros en collant, Frankenstein Junior et autres Dracula : Mort et très heureux ont été davantage célébrées.

On connaît donc les grandes lignes de la comédie musicale Les Producteurs, ce récit où un producteur de Broadway sans scrupule tente de renflouer ses coffres à l’aide d’une arnaque comptable. Mais, bien évidemment, ce stratagème n’aura pas les effets escomptés, donnant finalement lieu à des scènes hilarantes.

Le film, lancé en 1967, a valu à Mel Brooks l’Oscar du meilleur scénario original. Les Producteurs a ensuite été adapté sur Broadway, en 2001, avec Nathan Lane et Matthew Broderick dans les rôles principaux. Les deux acteurs ont ensuite repris ces rôles à l’écran pour le film à succès sorti en 2005.

« Ce spectacle, c’est une ode à la comédie musicale des années 1950 ; alors je veux transporter les spectateurs sur Broadway avec tout l’humour punché de Mel Brooks. Il tourne tout le monde en dérision : les producteurs, les Juifs, les Allemands, les femmes, les gais... tout le monde en prend pour son rhume. Et ça, ça désensibilise l’audience. Il y a quelque chose de vraiment chouette dans tout ça », révèle Serge Postigo.

Auditions ouvertes

Les dates de représentations pour Les Producteurs ne seront annoncées qu'à la fin du mois. Car pour l’instant, Serge Postigo lance un appel d’auditions ouvert à toutes et à tous. Ce procédé, jadis brièvement controversé, a rapidement fait ses preuves : il a permis au public québécois de découvrir, entre autres, Joëlle Lanctôt. Sa carrière a été lancée avec le rôle de Mary Poppins en 2016, lui permettant ensuite d’enchaîner des projets tels que Footlosse, Mamma Mia ! et Rock of Ages.

Serge Postigo espère maintenant trouver les perles rares pour ce nouveau spectacle réunissant sur scène 24 artistes et 6 musiciens.

« Je me présente en salle d’audition avec l’esprit complètement ouvert. Je veux me laisser surprendre », résume-t-il.