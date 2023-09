Une BD pour parler d’égalité filles-garçons

Le Conseil du statut de la femme du Québec lance une bande dessinée pour parler d’égalité filles-garçons et briser les stéréotypes de genre.

Illustrée et écrite par Anne Villeneuve, la bande dessinée jeunesse Cap Égalité nous plonge dans l’univers de Anoushka qui se retrouve dans la marine marchande.

De Neuville aux Îles de la Madeleine, en passant par Pessamit, le voyage des personnages sur le fleuve leur réserve bien des surprises. Au fil de l’histoire, ils se sont confrontés à de nombreux stéréotypes et malentendus alors qu’ils naviguent dans ce milieu majoritairement masculin.

À la fois drôle et sensible, le récit est aussi un outil pédagogique qui permet d’aborder l’égalité des sexes, de déconstruire des stéréotypes, d’évoquer les notions de solidarité, d’entraide et de respect.

«Le féminisme et ses avancées ont toujours fait partie de mes intérêts, en tant que femme et en tant qu’artiste. Je crée cette bande dessinée en pensant que bientôt, mes deux petits-fils l’auront entre leurs mains et seront, eux aussi, artisans d’un avenir plus juste et égalitaire», a déclaré l’autrice et illustratrice de livres pour enfants.

Anne Villeneuve sera d’ailleurs présente lors du lancement de la bande dessinée, mardi en fin d’après-midi, aux Archives nationales de Montréal.

La bande dessinée Cap Égalité est actuellement disponible dans les librairies agréées du Québec et sur le site Web de l’éditeur Les Publications du Québec. Le livre a été conçu à l’occasion des 50 ans du Conseil du statut de la femme du Québec.