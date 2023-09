Voici les 72 joueurs invités au camp du Canadien

Un impressionnant total de 72 joueurs se présenteront à Martin St-Louis pour le camp principal du Canadien. Le camp s'ouvrira officiellement mercredi avec les examens médicaux et les tests physiques.

Au sein du groupe, on compte 39 attaquants, 23 défenseurs et dix gardiens de but (incluant Carey Price, qui déclarera assurément forfait au terme des examens médicaux. D'ailleurs, les 27 espoirs présents au tournoi des recrues ont reçu un carton d'invitation pour le camp principal.

Ça risque de jouer du coude aux portillons de départ. Avec l'arrivée de Tanner Pearson, le Canadien mise sur 13 attaquants possédant des contrats exclusifs de la LNH. Peloton auquel on ajoute Juraj Slafkovsky.

Tout ce beau monde sautera sur la glace du complexe sportif de Brossard jeudi, vendredi et samedi, avant de s'adonner au traditionnel match Rouges contre Blancs, dimanche, au Centre Bell. Le premier de six matchs préparatoires est prévu le lundi, avec la visite des Devils du New Jersey.

La saison du Canadien se mettra en branle, le 11 octobre, à Toronto.

Attaquants

Josh Anderson

Lias Andersson

Joel Armia

Owen Beck

Gabriel Bourque

Cole Caufield

Lucas Condotta

Kirby Dach

Jared Davidson

Isaac Dufort

Christian Dvorak

Jake Evans

Sean Farrell

Brendan Gallagher

Brandon Gignac

Cédrick Guindon

Rafaël Harvey-Pinard

Emil Heineman

Riley Kidney

Nathan Légaré

Philippe Maillet

Riley McKay

Filip Mesar

Sean Monahan

Jan Mysak

Alex Newhook

Jakov Novak

Tanner Pearson

Michael Pezzetta

Joshua Roy

Xavier Simoneau

Juraj Slafkovsky

Ty Smilanic

Mitchell Stephens

Nick Suzuki

Alex-Olivier Voyer

Florian Xhekaj

Nolan Yaemko

Jesse Ylonen

Défenseurs

Justin Barron

Nicolas Beaudin

Tobie Bisson

Stanislav Demin

Olivier Galipeau

Kaiden Guhle

Jordan Harris

Brady Keeper

Johnathan Kovacevic

Noah Laaouan

Gustav Lindstrom

Logan Mailloux

Mike Matheson

Mattias Norlinder

Christopher Ortiz

John Parker-Jones

David Reinbacher

David Savard

Jayden Struble

Miguël Tourigny

William Trudeau

Chris Wideman

Arber Xhekaj

Gardiens

Jake Allen

Jakub Dobes

Zachary Émond

Strauss Mann

Quentin Miller

Samuel Montembeault

* Carey Price

Cayden Primeau

Jan Spunar

Joe Vrbetic

* Il déclarera forfait après les examens médicaux