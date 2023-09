NADEAU, Soeur Germaine, frdc



Au Pavillon Providence, le 15 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Soeur Germaine Nadeau des Filles Réparatrices du Divin-Coeur, fille d'Onésime Nadeau et de Marie-Ange Cyr.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Léonard (Agathe Leclerc), ses soeurs Yvette (Gaston Goulet), Rolande et des neveux.Le vendredi 22 septembre, parents et amis seront accueillis à 12h00 à la Chapelle de :747, RUE ESTHER-BLONDIN, LACHINEoù les funérailles auront lieu à 13h00. Les cendres seront mises en terre au Repos St-François d'Assise après les funérailles.