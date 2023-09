BELHUMEUR, Francine



C'est avec une profonde tristesse et entourée de l'amour des siens que nous vous annonçons le décès de Mme Francine Belhumeur, épouse de Pierre Bourdon et fille de feu Dollard Belhumeur et de feu Georgette Thibodeau, survenu le mardi 22 août 2023, à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Benoit (Doris Dumont), Marie-Josée (Alain Lauzon) et Christian (Fanie Trudeau), ses petits-enfants Mariève, Audrey-Marie, Stéphanie, Alexandra, Olivier, Marjorie, Mickael et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Megan et Nolan ainsi que parents, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances des parents et amis au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe :le samedi 30 septembre 2023 de 10h à 16h30. Une courte cérémonie commémorative suivra sur place à 16h30. La mise en niche aura lieu à 17h au Mausolée St-Martin.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada en souvenir de Francine.Un sincère remerciement au personnel du CHSLD des Patriotes de St-Eustache pour leurs soins et services.Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à embellir sa vie.