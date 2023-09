À quel âge peut-on vraiment parler de la mort avec un enfant ?

Le père de mon mari vient de décéder et toute notre famille en est affectée. C’est le premier deuil qu’on vit dans la famille et je ne sais pas trop comment faire avec les enfants. Comme on était très proches de leur grand-père, on n’a pas pu leur cacher sa maladie et les conséquences qui s’en sont suivies.

Ma belle-mère et son fils unique sont très absorbés par tout ce qu’il faut faire dans les circonstances, et c’est moi qui dois veiller au grain avec nos deux enfants qui posent de multiples questions. Ma belle-mère qui est très catholique leur a dit que leur grand-père était rendu au ciel et qu’il les protégerait désormais d’en haut. Mais comme je suis athée, je ne sais plus trop comment corriger le tir.

Maman troublée

Je ne connais pas l’âge de vos enfants, mais je vous signale qu’on doit toujours répondre le plus clairement possible, mais en délicatesse, à leurs questions. Car ce n’est qu’entre 4 et 11 ans qu’ils comprennent l’irréversibilité de la mort. En librairie, vous allez trouver une pléthore de livres pour vous guider.