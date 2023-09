[À VOIR] Les 142 ans d'histoire de ce prestigieux centre d'entraînement en photos

Au fil de ses 142 ans d’existence, le MAA Club sportif, qui a pignon sur la rue Peel au centre-ville de Montréal depuis 1905, a vu son nom rayonner grâce notamment à ses champions de la coupe Stanley et de la coupe Grey. En 1976, lors des Jeux de Montréal, il avait vu plus de 35 de ses membres remporter des médailles olympiques depuis 1904. L’un des plus vieux clubs du genre en Amérique du Nord est le seul à avoir des documents aux Archives nationales à Ottawa. Une riche culture qui tapisse aujourd’hui les murs du club fraîchement reconstruit. Voici des dates importantes de l’histoire du MAA Club sportif.

• À lire aussi: Un club montréalais ayant gagné quatre fois la coupe Stanley renaît de ses cendres

1881

Le Montreal Bicycle Club, le Club de raquette de Montréal et le Montréal Lacrosse Club ont fusionné pour fonder la Montreal Athletic Amateur Association (M.A.A.A.).

Photo fournie par le MAA Club sportif de Montréal

1893

L’équipe de hockey de la M.A.A.A. a remporté la première coupe Stanley grâce à une victoire de 7 à 4 sur Winnipeg. Elle a aussi mis la main sur le prestigieux trophée en 1894, 1902 et 1903.

Photo fournie par MAA Club sportif

1932

James Morris, l’un des membres de la M.A.A.A., s’est inspiré du logo du club, composé d’une roue et d’ailes, lorsqu’il est devenu propriétaire des Red Wings de Detroit.

Photo Mylène Richard

1904

La première médaille d’or individuelle de l’histoire canadienne aux Jeux olympiques a été remportée par Étienne Desmarteau. Il a triomphé à St. Louis, au Missouri, au lancer du marteau. Sa photo format géant est reproduite sur un mur du restaurant Le 1881.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1905

La M.A.A.A a pignon sur la rue Peel depuis 1905.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1912

Aux Jeux olympiques de Stockholm, en Suède, George Hodgson a bien représenté la M.A.A.A. en devenant le premier Canadien à grimper deux fois sur la plus haute marche du podium en natation. Il s’est imposé au 1500 m et au 400 m style libre, établissant au passage un record du monde lors de la première épreuve ainsi que deux records olympiques.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1920

Le boxeur Bert Schneider a gagné la ceinture canadienne des mi-moyens, avant de se couvrir d’or aux Jeux olympiques d’Anvers, en Belgique. Il a enlevé trois des quatre rounds de la finale.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1928

À l’occasion de la première participation des femmes aux JO, Myrtle Cook s’est illustrée en athlétisme en décrochant l’or au relais 400 m des Jeux d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

1931

L’équipe de football de la M.A.A.A. a soulevé la coupe Grey après avoir blanchi les Roughriders de Régina 22-0.

MAA Club sportif

1934

Un agrandissement permet l’ajout de plusieurs sports dont le squash et le badminton.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1956

La skieuse Lucille Wheeler a ramené le bronze des Jeux de Cortina d’Ampezzo, en Italie. Deux ans plus tard, elle a été championne du monde de descente et du slalom géant.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1962

Le nageur Richard Pound, connu sous le prénom de Dick, a gagné quatre médailles aux Jeux du Commonwealth, dont une d’or, avant de devenir membre du Comité international olympique et président de l’Agence mondiale antidopage. En 1960, il avait pris part aux Olympiques de Tokyo, au Japon.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1988

Carolyn Waldo a obtenu deux médailles d’or aux épreuves individuelle et en duo en nage synchronisée aux JO de Séoul, en Corée du Sud.

Photo fournie par le MAA Club sportif

1998

Sauvé de la faillite par 80 actionnaires, la M.A.A.A. devient le MAA Club sportif (le A d’association a été enlevé) et de grandes rénovations sont entamées en vue d’une réouverture en novembre 1999.

Photo fournie par le MAA Club sportif

2018

Le groupe Devimco est choisi pour réaliser une tour de plus de 300 condos sur 35 étages, au-dessus du MAA.

Photo fournie par le MAA Club sportif

Illustration fournie par le MAA Club sportif, groupe Devimco

2023

Réouverture du club, qui a conservé sa façade historique de 1905.