BOISJOLI, Élisée Junior "Ti-Dé"



Le 29 août 2023 est décédé M. Élisée Jr "Ti-Dé" Boisjoli, âgé de 85 ans et résidant à Lavaltrie. Époux de feu Francine Pelletier, il était le fils de Floriane Petitclerc et d'Élisée Boisjoli.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sophie, Pierre et Marjolaine (Pascal Joseph), ainsi que de nombreux parents et amis.Il fut connu de tous à Lavaltrie dès son plus jeune âge en aidant son père comme bedeau, en livrant le pain pour la Boulangerie Mailhot et en étant waiter pour le club de Vic Juneau. Par la suite, il a eu un garage de soudure durant plusieurs décennies. Nous nous souviendrons de lui comme un travailleur acharné, un amateur de chasse et pêche et un amoureux de la nature et des animaux.Un merci tout spécial au Docteur Franck Sajous pour ses excellents soins.Selon la volonté du défunt, il n'y aura aucune exposition ni funérailles.Des dons à la Société canadianne du cancer seraient appréciés.