Accès au logement : Abolir la TVQ coûterait très cher et ne serait pas assez efficace, dit Legault

Malgré les pressions du gouvernement fédéral, le gouvernement Legault n’a pas l’intention pour l’instant d’exempter la construction de logements locatifs de la taxe de vente du Québec (TVQ), une mesure qu’il juge dispendieuse et pas assez efficace.

En mêlée de presse mercredi matin, le ministre des Finances, Éric Girard, a révélé avoir été mis devant le fait accompli quand le fédéral a décidé d’abolir la TPS pour la construction de logements locatifs, alors que cette idée serait discutée depuis longtemps entre Ottawa et le gouvernement de l'Ontario.

«J’ai parlé au ministre des finances de l’Ontario, et il m’a dit que lui, dans son budget, avait demandé au fédéral de faire ça», a-t-il affirmé dans les couloirs du parlement. «Donc clairement, c’est une idée qui était discutée entre l’Ontario et le fédéral depuis longtemps.»

«Dans notre cas, j’ai été informé la journée même. Depuis ce temps-là, j’attends les détails», a-t-il aussitôt ajouté, en précisant que le fédéral lui a transmis une lettre pour lui suggérer d’emboiter le pas.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre François Legault, qui participe cette semaine à une réunion de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York, a affirmé qu’une exemption de la TVQ pour la construction de logement «coûterait très cher», sans s’avancer sur un montant.

«On ne pense pas qu’à court terme ce serait la mesure la plus efficace pour aider les locataires. Ce n’est pas une mauvaise mesure, mais quand on regarde l’efficacité de la mesure par rapport à son coût, il y a peut-être d’autres mesures qui sont plus efficaces», a-t-il dit.

Dans le même esprit, Éric Girard a soutenu que les analyses préliminaires de cette mesure faites par le gouvernement du Québec sont claires. «C’est une mesure qui est dispendieuse et diffuse», a-t-il dit. «Lorsqu’on regarde le nombre de logements qui seraient créés pour le coût, ça semble moins efficace que ce qu’on avait déjà considéré faire».

Québec a déjà évoqué la possibilité d’une aide directe aux locataires, mais le gouvernement dévoilera plus clairement ses intentions lors de la mise à jour économique de l’automne, prévue pour le mois de novembre.

Concernant la création de logements, M. Girard a insisté sur le fait que le gouvernement attend toujours les 900 millions % du fonds fédéral pour accélérer la construction de logements.

Pour toucher cette somme, Québec devrait se plier à certaines conditions, ce que déplore le ministre des Finances.

«Nous ce qu’on dit c’est : laissons faire les conditions (...) et donnez-nous accès au 900 millions $. Nous allons contribuer [avec] un montant équivalent et nous allons créer un maximum de logements qui peut être créé avec 1,8 milliard $», a-t-il conclu.