Au revoir le pourboire: un restaurant dénoncé pour ses frais de service de 18%

Un restaurant vietnamien de la Californie, qui ajouterait des frais de service de 18% pour les «groupes d’une personne ou plus», a été vivement dénoncé sur les réseaux sociaux, tandis que plusieurs ont déploré la pratique qui empiète sur le pourboire des employés.

«C'est le pourboire, en ce qui me concerne», a réagi un internaute sous la facture partagée sur la page Reddit titrée «Mildly infuriating» («légèrement exaspérant» en français) la semaine dernière, et rapportée par le New York Post mardi.

Sur la photo de la facture imprimée au restaurant Pho Ha Noi en Californie, on peut ainsi voir l’établissement charger des frais de service de 18% à la fin du repas, pour tous les «groupes d’une personne ou plus», faisant grimper dans ce cas-ci le total de 49,50$ à 62,93$ avec les taxes, sans néanmoins compter le pourboire aux employés.

Mais ce genre de frais, parfois appelé «frais de bien-être», «frais d'appréciation de la cuisine» ou «frais de subsistance», est devenu de plus en plus fréquent en raison de l’augmentation du coût de la vie et des troubles qu’ont connus les restaurants durant la pandémie.

Sauf que la pratique aurait comme résultat de diminuer les pourboires aux employés, a déploré un second internaute, en précisant avoir déjà subi les contrecoups de ces frais supplémentaires lorsqu’il travaillait comme livreur chez Pizza Hut.

«J’avais des gens qui se plaignaient des frais, et appelaient après la livraison pour retirer le pourboire qu’ils avaient ajouté dans leur commande en ligne puisque “les frais de service sont déjà du pourboire”. Je n’ai jamais vu un sou de ces “frais de service”», a-t-il relaté sur Reddit.

Pour Romain Turpault, le propriétaire du restaurant haut de gamme New Haven au Connecticut qui se fait régulièrement demander pourquoi il n’augmente pas simplement les prix de ses plats, c’est par souci de transparence qu’il ajoute un 4% de frais d’appréciation au total.

«À mon avis, au bout du compte, c’est exactement la même chose. Seulement, on montre pourquoi le prix a augmenté», avait-il précédemment indiqué au New York Post.