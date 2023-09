SÉNÉCAL, Fernand



À l'Hôpital général de Montréal, le 15 septembre 2023, est décédé le frère Fernand Sénécal, dominicain. Il était le fils de feu Sylvio Sénécal et de feu Maria Lachapelle. Il provient d'une famille de douze enfants. Il est le dernier à quitter ce monde.Outre les frères de sa communauté religieuse, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces.Né à Montréal, il est entré dans la province canadienne des Dominicains en 1958. Il a fait profession religieuse le 17 novembre 1959. Durant toutes ces années, il a été au service de ses frères dans plusieurs couvents de la Province : Québec, Maison Montmorency, Saint-Hyacinthe, Fall River (Mass.), Ottawa, Lewiston (Maine) et Saint-Albert-le-Grand. Parmi toutes les fonctions occupées, il a été surtout à l'accueil, en particulier au Provincialat. À quelques reprises, il a été conseiller conventuel. Ses frères lui sont reconnaissants pour sa grande générosité et son sens du service.Nous tenons à remercier les Clercs de Sainte-Croix et le personnel de la Maison Basile-Moreau pour les bons soins qui lui ont été prodigués.Ses funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand le samedi 23 septembre à 14h. Une soirée de prières est prévue, la veille, vendredi 22 septembre à 19h30 au couvent Saint-Albert. À un moment qui reste à déterminer, l'inhumation aura lieu au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe.