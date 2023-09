Bijou Phillips demande le divorce de Danny Masterson, reconnu coupable de viol

Bijou Phillips a demandé le divorce de son mari, Danny Masterson, près de deux semaines après qu’il a été reconnu coupable de viol.

L’acteur de That ’70s Show encourt entre 30 ans de prison et la perpétuité pour avoir violé deux femmes au début des années 2000. Lundi, son épouse a déposé des documents auprès d’un tribunal californien pour mettre fin à leur mariage de près de 12 ans. « Mme Phillips a décidé de demander le divorce de son mari pendant cette période malheureuse. Sa priorité reste sa fille, a déclaré, mardi, l’avocat de la star, Peter A. Lauzon, à TMZ. Cette période a été incroyablement dure pour leur mariage et la famille. M. Masterson a toujours été présent pour Mme Phillips pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Mme Phillips reconnaît que M. Masterson est un père merveilleux pour leur fille. »

Selon les documents juridiques, Bijou Phillips a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation et a indiqué la date de leur séparation comme restant « à déterminer ».

Elle a demandé la garde légale et physique de leur fille de neuf ans, mais est prête à accorder à son époux un droit de visite. Elle a également demandé une pension alimentaire pour conjoint, que ses frais juridiques soient couverts et que son nom légal redevienne Bijou Phillips.

La star de Raising Hope, qui a épousé Danny Masterson en octobre 2011, a soutenu son mari tout au long du procès et a assisté à sa condamnation. Elle a également soumis une attestation de moralité que le juge devra prendre en compte lors du prononcé de la peine. « Je peux dire que Danny a littéralement été un partenaire qui m’a sauvé la vie, aurait-elle écrit. Nous avons besoin de lui plus que vous ne pouvez l’imaginer. Je sais qu’il a été reconnu coupable de crimes graves. Mais l’homme que j’ai épousé n’a été qu’un mari extraordinaire pour moi et un père dévoué pour notre fille. »