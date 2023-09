POISSANT, Léo



À Pointe-aux-Trembles le 14 septembre 2023 à l'âge de 89 ans est décédé Monsieur Léo Poissant époux de feu Madame Christiane Bélanger et père de feu Michèle.Il laisse dans le deuil ses deux soeurs Claire s.b.c. et Lucie, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera aux :vendredi le 22 septembre 2023 de 18h à 21h et samedi le 23 septembre de 11h à 12h30. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Marcel 1630 boulevard St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, Montréal à 13h suivies de l'inhumation au cimetière de St-Blaise Richelieu.