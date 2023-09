LEROUX (Vaillancourt) Pierrette



Le 11 septembre 2023 à l'âge de 87 ans, est décédée Pierrette Leroux (Vaillancourt), épouse de feu Yvon Leroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Richard), Pierre (Linda), Sylvain (Isabelle), ses huit petits-enfants, ses treize arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs et autres parents et amis.La famille vous accueillera à :6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC, J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900lundi le 25 septembre 2023 de 13:00 à 17:00 et reprendra à 19:00. La cérémonie aura lieu à 21:00 dans la chapelle de La Maison Darche.