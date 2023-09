Carte électorale: le PQ s’oppose à la disparition d’une circonscription en Gaspésie

Le redécoupage de la carte électorale risque de créer deux catégories de députés, déplore le Parti québécois, qui entend lutter contre la disparition d’une circonscription en Gaspésie.

«Il y aura deux types de députés à l’Assemblée nationale», a tonné Pascal Bérubé en conférence de presse au parlement, mercredi matin.

Le député péquiste estime qu’il y aura d’un côté «ceux qui vont être exténués» car ils devront représenter des circonscriptions trop vastes, et «ceux qui auront une tâche moins grande en termes de transport».

Le comté de M. Bérubé est directement affecté par la proposition de redécoupage de la carte électorale de la commission de la représentation électorale. Dans l’Est-du-Québec, Gaspé et Bonaventure fusionneraient, mais la MRC de la Haute-Gaspésie rejoindrait la circonscription de M. Bérubé, Matane-Matapédia.

«Je tomberais à 50 municipalités, ce qui est le plus au Québec», a réagi l’élu péquiste. À son avis, aucun comté ne devrait se trouver sur deux régions administratives, car le réseau de la santé et les réseaux scolaires, entre autres choses, ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre.

Le redécoupage de la carte électorale vise à assurer l’égalité relative du vote des électeurs de chaque circonscription, pour que le poids d’un vote soit à peu près le même d’un comté à l’autre.

La proposition de la commission est partie du principe qu’il ne doit pas y avoir d’écarts supérieurs à 25 % entre le nombre d’électeurs inscrits dans une circonscription, et la moyenne provinciale.

Or, pour l’élu péquiste, d’autres facteurs devraient être considérés, comme la «capacité de bien représenter sa circonscription», ou encore «l’appartenance naturelle» à un quartier ou à une région.

Mardi soir, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’est lui aussi dit «choqué et surpris» par la proposition de redécoupage de la carte électorale, et en particulier de la disparition du comté d’Anjou-Louis-Riel à Montréal, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Ma circonscription de Camille-Laurin perdrait tout le secteur Longue-Pointe, tout en ajoutant Anjou au comté. Les réalités y sont différentes et les citoyens de Camille-Laurin ont le droit de maintenir une cohésion et représentation distincte. Un redécoupage qui ne tient pas compte de ces réalités n'est pas souhaitable; on ne gouverne pas par coins de rue, mais pour des populations dont les enjeux sont partagés», a-t-il écrit sur X (anciennement twitter).