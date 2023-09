Charlotte Cardin livre une touchante reprise de «Mr. Brightside» de The Killers

On dirait que Charlotte Cardin pourrait magnifier n’importe quelle mélodie, et son émouvante reprise du succès Mr. Brightside de The Killers ne fait pas exception.

• À lire aussi: Rentrée culturelle: les 40 personnalités incontournables de l'automne au Québec

L’auteure-compositrice-interprète, en pleine tournée pour son nouvel album 99 Nights, a tout de même pris le temps de partager sur Instagram une reprise de Mr. Brightside de The Killers au piano à ses fans.

La version originale de la chanson qu’on retrouve sur l’album Hot Fuss lancé en 2004, très rock, prend une toute autre dimension sous la touche de Charlotte Cardin. L’artiste interprète cette pièce sur la jalousie avec énormément d’émotions:

Regardez ici le vidéoclip de la chanson originale:

Vue près de 75 000 fois en moins de deux heures, la vidéo a attiré plusieurs commentaires dont un «Je veux un album de covers @charlottecardin!!!»

Charlotte Cardin répondra-t-elle à ce souhait? Il faut dire que l’artiste multiplie les reprises sur ses réseaux sociaux depuis des années. Découvrez-en ici:

Marie Jo - Karim Ouellet

Dixie - Harmonium

No Surprises - Radiohead

Heat Waves - Glass Animals

Replay - Iyaz

Pour toutes les dates de tournée de Charlotte Cardin, c'est ici.