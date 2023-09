Meurtre devant un salon de barbier de Montréal: une caméra de surveillance a capté la scène

Une chicane entre deux hommes devant un salon de barbier à Montréal a viré en meurtre quand la victime a été abattue d’une balle en plein cœur, a relaté la Couronne à l’ouverture du procès de l’assaillant allégué.

« Quand la victime s’est approchée, l’accusé a pointé un pistolet dans sa direction et a tiré à bout portant au cœur », a expliqué au jury Me Philippe Vallières-Roland, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

La tête basse, Selwin George Chin, 43 ans, a écouté attentivement le procureur qui relatait comment il aurait assassiné Mark Jackson, le 15 février 2020.

Selon la théorie de la poursuite, le meurtre est survenu dans un lieu de flânage de l’arrondissement Saint-Laurent, près de la station de métro Côte-Vertu.

Or, le soir du drame, Chin aurait été « agité, l’air contrarié », selon la poursuite. Et à un moment, la victime s’en serait prise à lui.

« [M. Jackson] a donné un coup de tête [à l’accusé] », a expliqué Me Vallières-Roland.

Chin aurait quitté les lieux, pour finalement revenir deux heures plus tard. Mais cette fois, il était armé d’un pistolet, a poursuivi la Couronne. Et quand M. Jackson s’est approché de lui, il a été atteint d’une balle au cœur devant le salon Improved Kuts de la rue MacDonald.

Chin aurait ensuite pris la fuite jusqu’au métro. Il a été arrêté quelques jours plus tard, dans l’est de la ville.

Filmé de près

Si le procureur a pu faire une description du meurtre, c’est grâce à la présence de caméras de surveillance, a-t-il expliqué. C’est que le meurtre est survenu alors que se trouvait une caméra de surveillance juste à côté.

« Le meurtre a été filmé en direct », a expliqué Me Vallières-Roland.

Sur des images présentées au jury, on peut effectivement voir la dispute, ainsi que la victime se faire abattre et s’effondrer au sol, sous le regard horrifié de gens aux alentours. On voit d'ailleurs l’un d’eux se précipiter dans un commerce et composer un numéro de téléphone, de toute évidence pour appeler les secours.

Des images de la Société de transport de Montréal permettent de voir le suspect entrer en trombe dans le métro, sans payer.

« L’identification de l’accusé sera un enjeu, tout comme son état d’esprit », a expliqué la Couronne en affirmant que selon sa théorie, le meurtre était planifié et prémédité.

Chin, qui est représenté par Mes Alan Guttman et Andrée Marier, a pour sa part plaidé non coupable de meurtre au premier degré.

Le procès, présidé par le juge Daniel Royer, est prévu pour une durée d’environ un mois.