Comment choisir les bonnes protections d'assurance entreprise ?

Vous êtes propriétaire d’une petite entreprise de services de tenue de livres comptables, de courtiers hypothécaires, ou encore d’un salon de coiffure ?

Vous travaillez fort et consacrez beaucoup de temps et d'énergie à faire prospérer vos affaires et votre entreprise. Il est donc essentiel de la protéger et de l'assurer pour garder une tranquillité d'esprit. Ainsi, vous pourrez concentrer tous vos efforts pour la faire croître.

Il importe donc d'opter pour une couverture d'assurance adaptée à vos besoins.

Comment choisir votre plan d’assurance ?

Personne n’est à l’abri d’un pépin de taille, comme un sinistre ou un accident. C’est pourquoi il est important de souscrire à une assurance de dommages entreprise. Celle-ci permet de limiter les pertes financières, mais aussi d’aider votre commerce à se remettre sur pied le plus rapidement possible en cas d’incident.

Afin de bien choisir vos protections d’assurance, vous devrez suivre ces quatre étapes :

1. Évaluer le montant d’assurance nécessaire

2. Calculer la valeur de vos biens

3. Déterminer le coût de reconstruction du bâtiment

4. Identifier les besoins propres à votre secteur d’activité

Un agent ou une agente en assurance de dommages peut vous aider à trouver la meilleure couverture pour votre entreprise.

Une couverture à votre image

Il existe différents types de protections pour assurer vos biens et vos véhicules commerciaux. L’assurance biens et responsabilité civile protège vos biens contre les sinistres les plus courants (feu, vol, dégâts d’eau), en plus de protéger votre entreprise d’une poursuite si une personne vit des dommages corporels ou matériels à la suite de ce sinistre.

Le contrat d’assurance de base comprend 6 protections :

Biens commerciaux

Responsabilité civile de l’entreprise

Bris d’équipement

Perte de revenus

Détournement, disparition et destruction

Interruption d’un service public

Les cybercrimes : une menace pour les entreprises

Une fois votre plan de base déterminé, il est possible d’y ajouter des protections optionnelles. Selon la nature des activités de votre entreprise, celles-ci peuvent être utiles sans que vous ne le sachiez !

Saviez-vous que selon Statistique Canada, près d'une entreprise canadienne sur cinq (18 %) a été touchée par une cyberattaque au cours des deux dernières années ?

En choisissant l’assurance cyberrisques, vous protégez votre entreprise en cas de dommages causés par une attaque informatique.

Avec les protections cyberrisques, les incidents de sécurité fréquents tels que les courriels d’hameçonnage, les virus, les logiciels malveillants ou les cyberattaques avec ou sans demande de rançon ne vous couperont pas l’herbe sous le pied !

L’erreur est humaine

Une autre des protections optionnelles à laquelle vous pouvez souscrire est celle de la responsabilité professionnelle.

Cette assurance supplémentaire protège votre entreprise en cas de faute, d’omission ou de négligence commise dans le cadre de vos activités. Attention : il ne faut pas la confondre avec la responsabilité civile !

Cette protection pourrait, par exemple, protéger votre salon de coiffure d’une poursuite si une cliente subit des brûlures au cuir chevelu à la suite d’une coloration.

Ainsi, en cas de réclamation ou de poursuite, la protection vous aide à couvrir certains frais juridiques. Comme les litiges avec les clients sont présentement à la hausse dans les entreprises québécoises, cette couverture peut s’avérer utile.

