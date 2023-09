Dans la version anglophone de «Plan B»: Vincent Leclerc reprendra son rôle de père qui tue toute sa famille

Vincent Leclerc reprendra son rôle bouleversant d’un homme qui tue toute sa famille dans la deuxième saison de la version anglophone de Plan B.

Le comédien avait joué le même personnage dans la troisième mouture de Plan B dans la langue de Molière, laquelle mettait en vedette Anne-Élisabeth Bossé (Indéfendable) et sa conjointe Mélanie Pilon (Alertes). Leclerc, que l’on verra l’an prochain dans le rôle du directeur du service canadien de contre-espionnage Victor Laporte dans la série d’époque et d’espionnage IXE-13, de Club illico, avait eu à défendre plusieurs scènes difficiles, ce qui sera certainement le cas encore dans les six épisodes du pendant anglophone de Plan B, diffusés à CBC.

Vincent Leclerc aura pour partenaires de jeu l’actrice torontoise Vinessa Antoine (Diggstown, Interrogation) et la Montréalaise Sarah Booth (Three Pines, Heartland). Le Vancouverois Rossif Sutherland, fils de Donald Sutherland, figurera également au générique.

Réalisée par Jean-François Asselin – qui a cocréé la série originale en français avec Jacques Drolet –, l'histoire s’intéressera à la policière montréalaise Mia Coleman (Vinessa Antoine), qui est dans une mauvaise passe après une rupture. La presque quarantenaire sera bouleversée lorsqu'elle interviendra dans une maison où une crise impliquant Paul (Vincent Leclerc) et Keri Whitman (Sarah Booth) s’achèvera en drame familial. Elle découvrira alors l’agence Plan B et remontera le temps pour empêcher cette tragédie. Comme on le sait, altérer le passé ouvre la porte à des conséquences fâcheuses et inattendues.

Rappelons que la première saison de Plan B en anglais mettait en vedette Patrick J. Adams, François Arnaud et Karine Vanasse.

La version anglophone de Plan B est produite par CBC, en collaboration avec KOTV. Le format a été adopté en France, en Belgique flamande et en Allemagne, où la diffusion est prévue sous peu.

Au Québec, ICI Télé diffuse en ce moment la quatrième saison de Plan B, qui fait appel au talent de Pier-Luc Funk. Le comédien de 29 ans est aussi la vedette de la nouvelle série Les révoltés, qui s'installe sur Club illico dès jeudi, à raison de deux nouveaux épisodes chaque semaine.