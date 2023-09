Javad Mahjoub: de judoka en Iran à combattant d’arts martiaux mixtes à Montréal

Oubliez le rêve américain, Javad Mahjoub est à Montréal pour vivre son rêve canadien.

Mahjoub est un Iranien de 32 ans réfugié au Canada qui a décidé de s’établir dans la métropole pour atteindre son objectif, c’est-à-dire devenir un combattant d’arts martiaux mixtes (AMM) de l’UFC.

Mais son histoire ne commence pas ici. Elle s’amorce plutôt en Iran, d’où il est originaire.

Judoka accompli, il a représenté son pays sur les tatamis du monde pendant plusieurs années, portant les couleurs iraniennes lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 en plus de remporter l’argent (2012) et l’or (2013) lors des Championnats d’Asie. Il a aussi participé aux Jeux d'Asie à quelques reprises.

Politique

Tout a cependant déraillé pour des raisons politiques en 2019.

« Je suis venu à Montréal pour le Grand Prix de judo et au même moment, j’ai commencé à éprouver des problèmes avec mon gouvernement.

« Ensuite, la Fédération internationale de judo a suspendu mon pays pour quatre ans et à partir de ce moment, j’étais bloqué », explique-t-il en anglais.

Pour le contexte, La Fédération internationale de judo a imposé une suspension de quatre ans à la fédération iranienne parce que lors des Championnats du monde de 2019, au Japon, les autorités iraniennes et la fédération iranienne ont imposé à un judoka de se retirer de la compétition afin d’éviter un affrontement avec un adversaire israélien.

Sécurité

La situation a juste accéléré le processus pour la famille Mahjoub qui voulait s’installer au Canada comme le font de nombreux Iraniens.

« C’était notre plan de venir au Canada. J’ai commencé le processus en 2017. Je voulais venir ici pour mon avenir et celui de mes enfants. Pour le moment, j’ai une fille de 5 ans qui vient de commencer la maternelle et qui parle déjà français. »

Après un détour de quelques mois à Toronto, c’est à Montréal que le grand gaillard a posé ses valises.

« Il y a beaucoup d’enjeux politiques en Iran et je trouve que ce n’est pas sécuritaire. Je suis triste de voir ce qui se passe là-bas, j’aimerais que tout le monde soit en sécurité comme nous le sommes ici et qu’ils aient une vie normale. »

Nouveau départ

Après avoir participé aux Jeux de Tokyo au sein de l’équipe des réfugiés en 2021, Mahjoub a amorcé son virage professionnel.

« En m’installant ici, j’étais bloqué sur le plan du judo, je ne pouvais plus participer à des compétitions en raison de la sanction contre l’Iran. Ici, j’ai réalisé que les arts martiaux mixtes étaient populaires.

« Il faut être réaliste, le monde des AMM est beaucoup plus grand que celui du judo, il y a beaucoup d’amateurs et beaucoup moins pour le judo. »

Pas facile de tout recommencer quand on a fait partie du top 10 mondial dans sa catégorie de poids pendant plusieurs années, mais notre homme en a vu d’autres.

Photo Dave Lévesque

Diversification

Javad Mahjoub est gigantesque, une montagne de muscles. Quand il vous serre la main, la poigne est à la fois enveloppante et intimidante. On sent qu’il pourrait nous broyer les phalanges en serrant un peu plus fort.

On comprend mieux pourquoi il présente une fiche de deux victoires à ses deux premiers combats d’arts martiaux mixtes. Dans les deux cas, il l’a emporté par K.-O. technique en moins de 90 secondes.

Mais ce n’est pas tout d’être fort, il faut aussi avoir un arsenal complet pour exceller, il parfait son art dans un gymnase d’Hochelaga-Maisonneuve.

« En ce moment, je mets beaucoup d’efforts sur le jiu-jitsu brésilien, mais la lutte olympique est très populaire en Iran alors j’en ai aussi fait quand j’étais jeune.

« Je suis très bon dans le combat au sol, je dois maintenant travailler à développer mes mains et ma force de frappe. Je ne veux pas être uniquement un combattant au sol. »

Il disputera son troisième combat le 13 octobre prochain contre un adversaire qui est encore à déterminer. L’affrontement aura lieu dans le cadre d’un gala de boxe présenté au M Telus.