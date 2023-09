Disparu depuis cinq jours: Il pourrait se déplacer dans différentes régions du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un octogénaire de Sept-Îles, en Côte-Nord, qui manque à l’appel depuis cinq jours.

Maurice Guérin, 84 ans, a été vu pour la dernière fois le 14 septembre dernier dans le secteur de l’avenue Franquelin. Selon les informations de la police, l’homme se déplacerait en véhicule Honda Civic 2014 de couleur brune immatriculé H25 XWB.

PHOTO FOURNIE PAR LA SQ

« Certaines informations recueillies au cours de l’enquête nous permettraient de croire qu’il pourrait vouloir se déplacer dans différentes régions de la province », a précisé la SQ dans un communiqué.

L’octogénaire mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 88 kg (194 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux gris. « Il s’exprime en français. Ses doigts seraient croches au niveau des deux mains. Il pourrait également être confus et désorienté », a ajouté le corps policier.

Toute personne qui verrait Maurice Guérin est priée de communiquer avec la police au 911 ou, de façon confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.