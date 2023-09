Du 9 au 18 novembre au Théâtre St-Denis: au tour de Montréal de rire avec «Le père Noël est une ordure»

Après avoir passé l’été à dilater la rate des Drummondvillois, les comédiens de la pièce Le père Noël est une ordure s’installeront au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 9 au 18 novembre.

Plus de 35 000 spectateurs ont assisté aux 29 représentations à la Maison des arts Desjardins durant la saison chaude, mais c’est maintenant au tour d’autres publics de rire un bon coup.

Après la métropole, Le père Noël est une ordure, qui est aussi un film français mythique, sera présentée à Québec (6 au 21 juillet 2024), à Gatineau (3 au 11 août 2024) et à Brossard (23 au 31 août 2024). La tournée québécoise se poursuivra en novembre et en décembre 2024, ainsi qu’en janvier 2025.

Aussi bien dire que les comédiens de la pièce connaissent longtemps à l’avance leurs engagements. C’est le cas de Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Mario Jean, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent, qui portent ce spectacle mis en scène par André Robitaille et écrit par Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moynot.

Synopsis

Dans les locaux de SOS Détresse Amitié, rien ne va plus le soir de Noël alors que Pierre et Thérèse, les deux bénévoles en poste, reçoivent la visite de personnages tous plus saugrenus les uns que les autres. Entre le voisin bulgare déterminé à faire goûter ses recettes infectes, le travesti en pleine crise existentielle, le couple miteux dysfonctionnel et les appels répétés d’un obsédé, la magie de Noël éclate en mille morceaux là où se croisent le désenchantement et la comédie.

Tournée

La pièce Le père Noël est une ordure est présentée à Montréal par Musicor Spectacles et Gestev, en accord avec Monarque Productions. Les billets sont en vente depuis mercredi, en ligne.