Élections 2024: si ce n’est pas Biden, c’est qui?

De nombreux Américains s’inquiètent de l’âge de Joe Biden : 77 % d’entre eux, dont 69 % des démocrates, pensent qu’il est trop vieux pour gérer efficacement le pays pendant quatre autres années.

Il y a de bonnes raisons de se préoccuper de l’âge croissant des élites gouvernantes américaines dans tous les domaines : pouvoir exécutif, Congrès, Cour suprême. Les États-Unis sont en train de devenir une gérontocratie. Comme l’URSS en fin de vie.

Il est sans doute déjà trop tard pour trouver un remplaçant à Biden. Les électeurs démocrates se rendront aux urnes de janvier à juin de l’année prochaine pour choisir leur candidat présidentiel dans les élections primaires. Changer de chef alors que l’affrontement historique qui met en cause l’avenir de la démocratie américaine est déjà engagé est malavisé. Pourtant.

Le sort de Biden est entre ses propres mains

Il pourrait décider de se retirer à tout moment. L’idéal serait lors de la convention démocrate en août. La solution la plus élégante serait qu’il se retire après avoir remporté la majorité des délégués. Ou – coup de théâtre – il pourrait utiliser un discours avant ou pendant le congrès pour soutenir un autre candidat.

Biden fait déjà face à deux concurrents démocrates bizarres, Robert Kennedy Jr, un étrange individu d’extrême droite anti-COVID-19 et Marianne Williamson, ex-cheffe d’une secte religieuse et auteure à succès.

Écoutez la rencontre Lester-Durocher avec le blogueur du Journal de Montréal, Normand Lester via QUB radio :

L’homme dont les démocrates rêvent, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, répète qu’il n’est pas intéressé. Cette fois-ci. La populaire gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, 51 ans, assure qu’elle ne se présenterait pas. Elle est coprésidente de la campagne de Biden.

Et Michelle Obama ? Considérée par plusieurs comme l’héritière présumée du parti démocrate, l’ancienne première dame dit elle aussi qu’elle ne veut pas se présenter.

Kamala pas mieux que Joe

Comme vice-présidente Biden va garder Kamala Harris même si elle n’est pas très populaire auprès de l’électorat. La remplacer créerait le chaos dans le parti, un affront aux femmes noires, une base électorale importante des démocrates.

Si Biden et Harris abandonnaient tous les deux, d’autres candidats démocrates potentiels seraient incapables, vu le temps très court qu’ils auraient, de collecter des fonds, d’embaucher du personnel et de mettre en place une structure de campagne.

L’éventuelle enquête en destitution de Biden par les républicains du Congrès et les suites des accusations criminelles contre son fils Hunter pourraient avoir des répercussions gravissimes sur sa campagne. Biden n’a pas profité personnellement de l’utilisation lucrative du nom de famille par son fils, c’est sûr. Mais il aurait dû l’empêcher d’être nommé au conseil d’administration d’une société gazière ukrainienne et de représenter des entreprises chinoises.

Écoutez la rencontre Lester-Durocher avec le blogueur du Journal de Montréal, Normand Lester via QUB radio :

Ça va être Biden contre Trump

Je ne pense pas que Biden se retirera de la course de 2024. Il est un mauvais candidat. Le président sortant le plus âgé à n’avoir jamais participé à un scrutin présidentiel. Mais il n’y a pas d’alternative possible.

Ce qui va aider Biden est qu’il fait face à un dangereux mégalomane, un menteur pathologique qui constitue une menace existentielle pour la Constitution et la démocratie américaine. Ce qui est déconcertant, c’est qu’une partie significative de l’Amérique s’en fiche.

Les États-Unis sont engagés dans des circonvolutions politiques inquiétantes dont le dénouement est impossible à prévoir.