JOYAL, Eldor



À Laval, le dimanche 10 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 99 ans, Eldor Joyal, époux de feu Marie-Rose Dionne. Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Pierre), Madeleine (Daniel), Gérard (Martine), Céline (Nicola) et Sylvie (Robert); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 30 septembre 2023 de 13h à 18h, suivi des funérailles au même endroit.